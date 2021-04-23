أغاني نبيلة.. «قنديل» يضيء ليالي رمضان

سعيد ياسين (القاهرة)

«أهو جه يا ولاد»، و«سبحة رمضان»، و«هاتوا الفوانيس»، و«افرحوا يا بنات»، أغانٍ رمضانية نحفظها جميعاً، ونترقبها، ونستمتع بها طوال شهر الصوم.. لكن من يعرف أنها جميعاً لمؤلفة واحدة، هي الشاعرة نبيلة قنديل، التي تعتبر من أوائل الشاعرات اللاتي خضن غمار تجربة كتابة الأغنية في مصر، وكانت من أكثرهن قرباً لأذن وقلب المتلقي، لقدرتها على كتابة العديد من الأغاني التي تنوعت بين الشعبية والوطنية والاجتماعية والتعبيرية، وارتبطت ارتباطاً وثيقاً بزوجها الموسيقار الكبير علي إسماعيل الذي لعب دوراً كبيراً في تقديمها للوسط الفني، ثم في شهرتها بفضل ألحانه لكلماتها.

الموسيقار علي إسماعيل

«هاتوا الفوانيس»

كتبت الشاعرة نبيلة قنديل «هاتوا الفوانيس» التي لحنها وغناها الموسيقار محمد فوزي وسجلها مع عدد من الأطفال لتشجيعهم على الصيام، ويتردد أنه لم يتقاض أجراً عنها وقرر إهداءها للإذاعة، وتعد من أشهر أغاني شهر رمضان التي ما تزال تتردد حتى الآن عندما يقترب الشهر الكريم، ويقول مطلعها: هاتوا الفوانيس يا ولاد، هانزف عريس يا ولاد، هيكون فرحه تلاتين ليلة، هنغني ونعمل هليلة، وهنشبع من حلوياته، هاتوا الفوانيس يا ولاد، على صوت الطبلة يصحينا، ينادينا بحنان قوم صلِ، ع الهادي نبينا، يلا اصحَ يا نعسان، يا صايم قم وحد ربك، من غيره يعزك ويحبك.

فرقة «الثلاثي المرح»

«افرحوا يا بنات»

كتبت الشاعرة نبيلة قنديل أغنية «افرحوا يا بنات» ولحنها علي إسماعيل وغنتها فرقة الثلاثي المرح، ويقول مطلعها: افرحوا يا بنات يالا وهيصوا، رمضان آهو نور فوانيسه، يا حلاوة التين.. الله الله، والقمر الدين الله الله، في المغربية راح نفطر، ساعة أدان الله أكبر، ونعلي حسنا ونقول هيه، ونجري ع البيت نتنطط، وقلوبنا م الفرحة تزقطط، ونقول لبعضنا رمضان جه، هيه هيه.

«سبحة رمضان»

كتبت الشاعرة نبيلة قنديل أغنية «سبحة رمضان» التي لحنها علي إسماعيل وغنتها فرقة الثلاثي المرح، ويقول مطلعها: سبحة رمضان لولي ومرجان، بتلاتة وتلاتين حباية، ثلاتة وتلاتين منهم تلاتين، أيام رمضان نور وهداية، وتلاتة العيد ونقول ونعيد، ذكر الرحمن آية بآية، أيام رمضان رحمة وغفران، ورضا الرحمن وحده كفاية، الله الله الله الله الله الله.

«أهو جه يا ولاد»

كانت من أوائل الأغنيات التي كتبتها قنديل بمناسبة شهر رمضان عام 1959، ولحنها علي إسماعيل وغنتها فرقة «الثلاثي المرح» التي كانت تضم ثلاث صديقات، هن سهام توفيق، وصفاء لطفي، وسناء الباروني، شقيقة الفنانة سهير الباروني، وهي واحدة من الأغنيات الرمضانية الشهيرة التي تتردد منذ أكثر من 60 عاماً في كل الحارات المصرية معلنة بدء أول أيام شهر رمضان الكريم، ويقول مطلعها: أهو جه يا ولاد، هيصوا يا ولاد، زقططوا يا ولاد، في كل عام ويانا ميعاد، وعمره ما بيخلفش ميعاد، أهو جه يا ولاد، جبتلنا معاك الخير كله، بدأت حياتها كمنولوجست تقدم الأغنيات الفكاهية في صالة بديعة مصابني، وقدمت عدداً من المونولوجات، من عناوينها: «على روحك»، و«خير البر عاجله»، و«زوغان»، و«ماله يا ناس»، و«قلبي طب»، و«إسأل نفسك»، و«من أين لك هذا»، و«كنا وكانوا»، و«الحب داريه»، و«ذهب مع الريح»، و«حوشوا يا ناس»، و«كنت وكنا»، و«الناس بالناس»، و«مالك ومال الدنيا».

م الصبح نقوم ونحضر له، من قمر الدين وبلح على تين، والمغرب للمدفع واقفين، قالوا فين؟

تميز

يرى نقاد ومؤرخون أن تجربة قنديل التي توفيت في 14 يناير عام 1988، ثرية ومتنوعة وجعلتها تتربع منفردة على عرش الكتابة النسائية للأغنية المصرية في وقت ازدهارها في الستينيات من القرن الماضي، وأن ما يميزها ليس غزارة إنتاجها أو دخولها في منافسة مع نظرائها من شعراء الأغنية الرجال، ولكن ما يميزها هو بساطتها في التقاط الموضوعات، وانتقاء الكلمات المعبرة في لحظات أو مناسبات معينة، وقدرتها على غزل هذا كله لتنتج في النهاية نسيجاً رائعاً ومتناسقا في آن واحد وسهل الحفظ والترديد بين عامة المستمعين، وأن نجاحها مقترن بقدرتها على التواجد بثقل في المناسبات التي تهم الجمهور كافة.

منولوجست

بدأت حياتها كمنولوجست تقدم الأغنيات الفكاهية في صالة بديعة مصابني، وقدمت عدداً من المونولوجات، من عناوينها: «على روحك»، و«خير البر عاجله»، و«زوغان»، و«ماله يا ناس»، و«قلبي طب»، و«إسأل نفسك»، و«من أين لك هذا»، و«كنا وكانوا»، و«الحب داريه»، و«ذهب مع الريح»، و«حوشوا يا ناس»، و«كنت وكنا»، و«الناس بالناس»، و«مالك ومال الدنيا».

زواج فني

ربط الحب بينها وبين الموسيقار علي إسماعيل، ثم تزوجا، وبعد فترة اعتزلت الغناء، واتجهت إلى كتابة الشعر الغنائي مستندة إلى قراءاتها الواسعة، وكتبت العديد من الأغنيات، من أشهرها أغنيات رمضان، ومنها: «سبحة رمضان»، و«أهو جه يا ولاد»، و«هاتوا الفوانيس»، وعدداً من الأغنيات الوطنية التي يحفظها الجمهور من مختلف الأجيال، ومنها: «رايحين شايلين في إيدنا سلاح» التي غنتها المجموعة، و«أم البطل» لشريفة فاضل، و«خمسة وخميسة» لشادية، وهي الأغنية الوطنية للسويس.

أغنيات وطنية

كتبت الشاعرة نبيلة قنديل أغنيات وطنية رشيقة تغنى بها الثلاثي المرح كخلفية لرقصات شعبية في فرقة رضا للفنون الشعبية، ومنها: «حلاوة شمسنا»، و«ياللا عندنا رحلة»، بجانب أغنيات اجتماعية ورومانسية، ومنها «رايحة فين يا عروسة» لشادية، و«يا طالع الشجرة» لمحمد فوزي، و«أبو عيالي» لفايزة أحمد، و«كايدة العزال» لعايدة الشاعر، و«حتشبسوت» لمحمد العزبي، وتعد هي الشاعرة الغنائية الوحيدة التي كتبت أغنية تخلد فيها الملكة الفرعونية المصرية «حتشبسوت»، كما كتبت الأغنية الشهيرة «الأرض لو عطشانة» التي قدمت في فيلم «الأرض» لمحمود المليجي وعزت العلايلي، ونجوى إبراهيم، وإخراج يوسف شاهين.

شجون علي إسماعيل

شهادة

شجون علي إسماعيل قالت، إن أفكار والدتها الشاعرة نبيلة قنديل عن أغنيات رمضان جاءتها من الحالة الرمضانية لكل بيت يضم أطفالاً تكون سعادتهم الأولى في الفوانيس والتمور والمكسرات، خصوصاً أن الأسر كانت تستعد لرمضان بشكل روحاني في كل جوانبه، وبمجرد الإعلان عن رمضان في ليلة الرؤية، كانت تخرج منها كلمات عفوية وأنا أجلس مع بنات عمي، مثل: افرحوا يا بنات، هاتي فانوسك أولعهولك، إلى جانب المخزون الذي كانت تمتلكه منذ طفولتها في حي شعبي، هو «باب الشعرية»، فكانت تخرج الأغنيات من قلبها عفوية وسهلة، وأشارت إلى أن والديها التقيا مع الثلاثي المرح، وكونوا معهم حالة من البهجة الخالصة والعفوية، وأضافت: والدي كان يحب العمل الجماعي وتعدد الأصوات ومزجها معاً، وكان في هذا الوقت قد جمع الفتيات الثلاث واختارهن لغناء الأغنيات الرمضانية لإعطاء طاقة وروحاً وبهجة، وأكدت أن والدتها كانت لديها قدرة كبيرة على التقاط التفاصيل التي تحرص البيوت على تواجدها في رمضان، وتضفيرها في كلمات سهلة ومعبرة وواقعية، وكأنها ترسم صورة للواقع، وأشارت إلى أن توظيف أصوات الأطفال كأنها موسيقى للأغنية جاء للتعبير عن قدوم الشهر واستقباله والبهجة به، وفي المقابل لم يكن والدي يبخل على أي عمل يقدمه، وكان يصوره قبل تلحينه بصورة متكاملة، وهذا من وجهة نظري ما أعطى لهذه الأغنيات عمراً أطول.

أم البطل

توقفت المطربة شريفة فاضل عند أغنية «أم البطل»، وقالت: سيطر عليّ الحزن بعد استشهاد ابني، وبعد ثلاثة أشهر طلبت من صديقتي الشاعرة نبيلة قنديل، أن تكتب أغنية عن أم بطل، لأن كل الأغنيات كانت تغنى للمقاتلين. سألتني: هل أكتبها عن أم شهيد؟ قلت لها: لا، أريدها أن تصل لأمهات كل الأبطال الذين شاركوا في حرب أكتوبر، من استشهد منهم ومن نجا، ودخلت نبيلة غرفة ابني الشهيد، لعدة دقائق، ثم خرجت وفي يدها ورقة بكلمات الأغنية، التي هزتني بشدة، وشعرت بأنها تعبر عني بالفعل، ومن مطلعها: ابني حبيبي يا نور عيني، بيضربوا بيك المثل، كل الحبايب بتهنيني، طبعاً ما أنا أم البطل.