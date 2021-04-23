تطمينات بشأن جرعة واحدة من لقاحين مختلفين ضد كورونا

أعلن باحثون مسؤولون عن دراسة بريطانية جديدة كبرى أن اللقاحات ستسمح بالسيطرة على فيروس كورونا المستجد دون الحاجة إلى عمليات إغلاق مستقبلية، بحسب ما نقلته العديد من المواقع والصحف البريطانية، اليوم الجمعة.

ففي أكبر فحص لبيانات التطعيم الواقعية في المملكة المتحدة حتى الآن، وجد العلماء أن كلاً من لقاحي "فايزر-بيونتك" و"أكسفورد-أسترازينيكا" يقللان من العدوى وبالتالي من انتشار الفيروس.

وجد تحليل أكثر من 1.6 مليون مسحة من عائلات في المملكة المتحدة أنه من بين أولئك الذين تم إعطاؤهم جرعة واحدة على الأقل من أحد اللقاحين، أن هناك انخفاضاً بنسبة 74 في المائة في حالات العدوى التي تظهر عليها الأعراض.

كانت الفوائد في الحد من العدوى متشابهة للجميع، بما في ذلك كبار السن وذوي الظروف الصحية طويلة الأمد، والذين هم أكثر عرضة للخطر.

كان التأثير الوقائي أكثر وضوحًا بين أولئك الذين تناولوا جرعتين من لقاح "فايزر"، مما أدى إلى انخفاض بنسبة 70 في المائة في الالتهابات بدون أعراض، وارتفع إلى 90 في المائة في الحالات التي تظهر عليها الأعراض.

قال كبير العلماء، الذين يقفون وراء الدراسة، إن النتائج جنبًا إلى جنب مع الوضع الحالي لفيروس كوفيد في بريطانيا تعني أن البلاد "انتقلت من جائحة إلى حالة مستوطنة".

وقال خبراء جامعة أكسفورد إن النتائج الجديدة تجعلهم "متفائلين بحذر" بأن اللقاحات ستسمح للمجتمع بالسيطرة على جائحة كوفيد-19 على المدى الطويل دون إغلاق.

وأكدوا أيضًا أن الأشخاص يمكن أن يصابوا أو يصابوا مرة أخرى بالفيروس حتى بعد الحصول على لقاح، مما يعني أن تدابير مثل التباعد الاجتماعي والأقنعة قد تحتاج إلى الاستمرار.