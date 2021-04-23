رحيل الموسيقار المصري خالد الأمير

نعت نقابة المهن الموسيقية في مصر الموسيقار الكبير خالد الأمير الذي رحل عن عالمنا، اليوم الجمعة.

ونقل موقع «بوابة الأهرام» عن نقيب الموسيقيين الفنان هاني شاكر ومجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية نعيهم «ببالغ الحزن والأسى للموسيقار الكبير خالد الأمير الذي رحل عن عالمنا منذ ساعات قليلة».

وتوفي خالد الأمير عقب دخوله المستشفى قبل عدة أيام.

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ونقلت مواقع مصرية أن الراحل أدخل المستشفى قبل أيام بسبب إصابته بفيروس كورونا المستجد.

قدم الراحل، العديد من الألحان المميزة لعدد كبير من نجوم الطرب ومنهم الفنان هاني شاكر، ميادة الحناوي، لطيفة، شادية، محرم فؤاد، فهد بلان، فايزة أحمد، سعاد محمد. كما وضع ألحان أغلب مسرحيات الفنان فؤاد المهندس وشويكار بالإضافة إلى موسيقى العديد من الأفلام ومنها فيلم «الراقصة والسياسي».