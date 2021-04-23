الفطر "القاتل"!

كشفت دراسة جديدة أن تناول المزيد من الفطر في وجباتنا يقلل من خطر الإصابة بالسرطان. وأجرى خبراء أميركيون تحليلاً لـ 17 دراسة عن السرطان نُشرت في الفترة من 1966 إلى 2020 لتحديد الصلة بين تناول الفطر (المشروم) والوقاية من السرطان.

وأكتشف فريق الباحثين، من معهد ولاية بنسلفانيا للسرطان، أن تناول 18 غرامًا فقط من الفطر يقلل من خطر الإصابة بالسرطان بنسبة 45%.

وربطت العديد من الدراسات سابقًا تناول الفطر بتقليل مخاطر الإصابة بالسرطان، بما يشمل سرطان البروستاتا وعنق الرحم.

وقال الباحث جون ريتشي، أستاذ علوم الصحة العامة وعلم العقاقير في معهد ولاية بنسلفانيا للسرطان: "تقدم هذه النتائج بشكل عام أدلة مهمة على الآثار الوقائية للفطر ضد السرطان".

وأضاف بروفيسور ريتشي أنه من المهم ملاحظة أن 18 غراما هو "تقدير تقريبي للغاية" - على الرغم من أن البيانات تشير إلى أنه كلما زاد عدد الفطر الذي يتم تناوله فإن خطر الإصابة بالسرطان يقل.

يُعرف الفطر بأنه مصدر جيد للبروتينات والفيتامينات والمعادن والألياف ومضادات الأكسدة. ويتم استخدام الفطر منذ عقود عديدة في تصنيع الأدوية الآسيوية ولكن فوائدها الصحية المحتملة لم تظهر إلا في العقود الأخيرة. كما أن هناك عدد متزايد من الدراسات التي تشير إلى أن تناول الفطر يمكن أن يساعد في مكافحة الالتهابات ومضادات الأكسدة.

وقال الباحث جبريل با، من كلية الطب في ولاية بنسلفانيا: إن "الفطر هو أعلى مصدر غذائي للإرجوثيونين، وهو مضاد أكسدة فريد وفعال وواقي خلوي".

ويساعد الفطر على تجديد مضادات الأكسدة في الجسم للحماية من الإجهاد التأكسدي وتقليل خطر الإصابة بالسرطان.

وخلص الفريق البحثي في دراستهم، المنشورة في دورية Advances in Nutrition، إلى أن "الارتباط بين تناول كميات أكبر من الفطر وانخفاض مخاطر الإصابة بالسرطان، وخاصة سرطان الثدي، ربما يشير إلى دور وقائي محتمل للفطر في النظام الغذائي"، وفق ما نشره موقع العربية.

وبالطبع، إن هناك بعض أنواع الفطر ليس لها فوائد صحية على الإطلاق، بل إن نصف فطر فقط من نوع Amanita Phalloides، المعروف باسم قبعة الموت، يحتوي على ما يكفي من السموم لقتل الإنسان البالغ. ولذلك يحذر العلماء من أن يتم تناول الفطر بشكل عشوائي حيث من يمكن أن يكون فطرًا سامًا.