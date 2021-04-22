هل تريد أن تعيش فترة أطول بصحة جيدة؟.. إليك الحل

مصطفى أوفى (الاتحاد) - كشف باحث عن أهم نصائحه لإبطاء عملية الشيخوخة، قائلاً إنه يجب على الناس العناية بأسنانهم وتجنب الإفراط في ممارسة الرياضة إذا كانوا يريدون أن يعيشوا حياة أطول.

وأكد أندرو ستيل، عالم الأحياء الحسابية وخبير في طول العمر في كتابه الجديد، «شباب دائم» (Ageless) أن الناس لديهم القدرة على السيطرة على عملية الشيخوخة أكثر مما يدركون، بحسب ما نقلته عنه صحيفة «ديلي ميل» البريطانية.

وقال المؤلف، في مقابلة تلفزيونية في العاصمة لندن، إن التدخلات مثل اتباع نظام غذائي صحي، وتجنب التدخين، وممارسة التمارين الرياضية المعتدلة يمكن أن تبطئ عملية الشيخوخة، وتمنع الأمراض المختلفة.

وأضاف ستيل، البالغ من العمر 35 عاماً، «الكثير منا يعتقد أن عملية الشيخوخة هي حقيقة لا مفر منها في الحياة، وأنه مع تقدمنا ​​في السن نتعرض حتماً لخطر كبير للإصابة بالأمراض، ونصاب بالتجاعيد، ونحصل على شعر رمادي»، موضحاً «ولكن في الواقع، من خلال استهداف العلامات الكاملة لعملية الشيخوخة، والأسباب الخلوية والجزيئية الكامنة وراء الأعمار، يمكننا إبطاء عملية الشيخوخة».

خلال المقابلة، شارك ستيل أيضاً العادات الصحية السبع التي تبناها في حياته لمكافحة الشيخوخة، ويبدو أن الاعتدال هو المفتاح.

إليك النصائح السبع التي قدمها الخبير لزيادة احتمال العيش طويلاً ودون ظهور علامات الشيخوخة:

1- ابق نشطاً، لكن لا تبالغ في ذلك:

حذر ستيل من عدم الحركة ونصح الأشخاص الذين يجلسون طوال اليوم بمحاولة التحرك لمدة خمس دقائق على الأقل كل ساعة أو نحو ذلك. وقال: «إذا كنت لا تمارس أي تمرين على الإطلاق حرفياً، فحتى المشي لمدة 10 دقائق كل يوم سيحسن صحتك بشكل كبير».

2- احصل على القدر المناسب من النوم:

الاعتدال مهم أيضاً عندما يتعلق الأمر بالنوم، لأن النوم لفترة طويلة يمكن أن يضر بصحتك. وقال ستيل إنه يحاول الحصول على سبع أو ثماني ساعات من النوم كل ليلة، وهذا يتطابق تماماً مع الإرشادات الصحية الموصى بها. وأضاف «الشيء المثير للاهتمام حقًا في أبحاث النوم هو أنه ليس فقط الحصول على قسط قليل جدًا من النوم هو الذي يبدو سيئاً، ولكن أيضاً الحصول على الكثير من النوم».

3- قل وداعاً للمكملات الغذائية:

سوق المكملات الغذائية هو صناعة بمليارات الدولارات، لكن ستيل قال إنه ليس من الضروري تناولها إلا إذا نصحك طبيبك بذلك. وأوضح العالم أن الناس سيحصلون على جميع الفيتامينات التي يحتاجونها من خلال اتباع نظام غذائي متوازن وقضاء وقت في الشمس. وقال: «مكملات الفيتامينات، إما أنها لم يكن لها أي تأثير على العمر أو في الواقع تقصره قليلاً».

المكمل الوحيد الذي يتناوله ستيل هو «فيتامين د» لأن بعض الدراسات تشير إلى أنه قد يمنع أعراض مرض كوفيد-19 الشديدة بعد الإصابة.

4- تناول المزيد من الخضراوات والفواكه وقلل من اللحوم:

عندما يتعلق الأمر بنظامه الغذائي، يقول ستيل إنه يحب التركيز على الاعتدال والتنوع، لكنه يبذل أيضاً جهداً لتناول المزيد من النباتات وتقليل اللحوم، وخاصة اللحوم الحمراء. وقال ستيل: «بشكل عام، يبدو أن تناول نظام غذائي نباتي من المرجح أن يكون أكثر صحة، ومن المرجح أن يجعلك تعيش لفترة أطول قليلاً. لذلك، هذا شيء حاولت القيام به».

5- راقب ضغط الدم ومعدل ضربات القلب في المنزل:

في كتابه، شرح ستيل بالتفصيل كيف يمكن أن يمنحك ضغط الدم وقراءة معدل ضربات القلب أثناء الراحة نظرة ثاقبة على صحة قلبك ورفاهيتك بشكل عام. وهو ينصح بقراءة ضغط الدم في المنزل بسبب ارتفاع الضغط الذي يعود إلى ما يسمى متلازمة «المعطف الأبيض»، والذي يحدث عندما تكون القراءات في مكتب طبيبك أعلى مما هي عليه في الأماكن الأخرى.

6- اعتن بصحة أسنانك:

وفقًا لستييل، فإن نظافة الفم هي أكثر من مجرد تجنب تسوس الأسنان. وأوضح، في كتابه، أن تنظيف أسنانك بالفرشاة يمكن أن يساعد في منع أمراض القلب، وربما الخرف.

7- لا تركز على التقييد الغذائي:

أوضح ستيل أنه لا توجد أبحاث كافية تؤكد أن التقييد الغذائي (تقليل عدد السعرات الحرارية المستهلكة) سوف يطيل عمر البشر كما يفعل للكائنات الحية الأخرى.