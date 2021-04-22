«قصر الإمارات».. وجهة العائلة في رمضان

نسرين درزي (أبوظبي)

يقدم فندق قصر الإمارات الوجهة السياحية الفاخرة في أبوظبي، باقة من العروض المميزة خلال شهر رمضان المبارك، تشمل الإقامة وتجارب الطعام في مختلف مرافقه، إضافة إلى خدمة تجهيز الموائد وتوصيلها داخل العاصمة. ويوفر القصر لرواده أيضا فرصة استجمام متنوعة، ومذاقات محلية وعالمية، لعيش تجارب مثالية وصنع ذكريات لا تنسى مع الأهل والأصدقاء، تماشياً مع أقصى درجات الالتزام بالإجراءات الاحترازية الموصى بها من الجهات الحكومية المختصة، بما فيها التباعد الجسدي والتأكد من درجة الحرارة ووضع الكمامات والتعقيم المتواصل.

كعادته يخصص فندق قصر الإمارات مجموعة برامج جاذبة خلال شهر رمضان، وتعم أرجاءه ديكورات ساحرة مستوحاة من روحانية الشهر الفضيل، كما تزدان مطاعمه وممراته بالألوان الدافئة التي ترافق الضيوف والنزلاء أينما اتجهوا.

إقامة هادئة

يدعو فندق قصر الإمارات ضيوفه إلى إقامة هادئة مع عرض يتضمن إقامة لليلة واحدة، تشمل ميزات ترحيبية عند الوصول، وتجربة إفطار فاخرة لشخصين لدى مطعم «ميزلاي» الذي يُقدّم أرقى الأطباق الإماراتية التراثية، إضافة إلى وجبة سحور داخل الغرفة لمزيد من الراحة والخصوصية، فضلاً عن إمكانية تسجيل المغادرة المتأخرة حتى الساعة 4:00 مساءً.

«ميزلاي»

يقدم مطعم «ميزلاي» الإماراتي مذاقات رمضانية مع أفخر موائد الإفطار والسحور، تشمل الحساء والمقبلات الساخنة والباردة، حيث منصات الطهي الحي والبوفيه الشامل، مع إطلالة على الشرفة الخارجية بمناظرها الآسرة.

يفتح المطعم أبوابه لوجبة الإفطار من الغروب وحتى الساعة 9:00 ليلاً، وللسحور من الساعة: 10:00 ليلاً - 2:00 بعد منتصف الليل.

«هاكاسان»

يتألق مطعم «هاكاسان» بوجبة فاخرة من 3 أصناف، مصممة لإضفاء مذاقات متوارثة، بينها الحساء الصيني و«هاكاسيم سومس» والأطباق الرئيسة والحلويات.

يفتح المطعم أبوابه من غروب الشمس وحتى الساعة 8:00 مساءً.

«مرطبان»

يتميز مطعم «مرطبان» بأطباقه الكلاسيكية المعاصرة، تحت إشراف الشيف هيمانت أوبروي، وتتكون قائمة الإفطار من 5 أصناف، ويوفر أجواءً فخمة مع إطلالات رائعة على مياه الخليج العربي المتلألئة.

يفتح المطعم أبوابه من غروب الشمس حتى الساعة 9:00 ليلاً.

تموين وتوصيل

يوفر فندق قصر الإمارات خدمة بوفيه الإفطار أو السحور من أي مكان يختاره الضيوف في أبوظبي، مع «قصر الإمارات للتموين» من مركز دبي التجاري العالمي.

ويقوم فريق «القصر» من خبراء الطهي بإعداد قوائم حسب الطلب، تضم أفخر أنواع الأطباق التقليدية ذات المذاقات الأصيلة، ويتم تجهيزها إما لاستلامها أو توصيلها.

ويوفر «قصر الإمارات للتموين» قوائم طعام مميزة لعيد الفطر، تضم تشكيلة من الأطباق التقليدية من الإمارات ودول المنطقة.

دلال الشوكولاته

من المفيد في رمضان تخصيص وقت للراحة داخل سبا قصر الإمارات، واستكشاف التجربة العلاجية مع عالم الدلال بالشوكولاته، والتقنية المتفردة التي تعمل على ترطيب البشرة حتى الأعماق. وكذلك استخدام الحمام التقليدي المستوحى من الطقوس القديمة.