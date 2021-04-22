إياد نصار لـ«دنيا الاتحاد»: المشاركة في «الاختيار» شرف ومسؤولية

سعيد ياسين (القاهرة) - جاء مشهد اغتيال الشهيد محمد مبروك ضابط الأمن الوطني على أيدي عناصر جماعة الإخوان الإرهابية، مؤثراً وتفاعل معه الجمهور بشكل كبير، فمنذ بداية عرض «الاختيار-2».. يترقب مشاهد الخسة والنذالة للجماعة الإرهابية، وتخطيطها للعديد من الجرائم والتخريب والعنف والاغتيالات.

وحقق المشهد نجاحاً جماهيرياً ونقدياً لافتاً، ونالت الحلقة تفاعلاً كبيراً من الجمهور على السوشيال ميديا، وأبدى إياد نصار سعادته الكبيرة بتجسيد شخصية المقدم محمد مبروك، وقال ل«الاتحاد»، إنه يتمنى أن يكون قدمها بما يليق بالتضحية التي قدمها هو وزملاؤه الأبطال من الشهداء، وأيضاً بما يليق بأسرة الشهيد، ويعتبر العمل محطة مهمة في مشواره الفني.

وأكد نصار على أنه تشرف بتجسيد شخصية الشهيد مبروك في واحد من الأعمال الوطنية المهمة التي تعمل على إظهار الحقائق وتوعية الجمهور من ناحية، ومن ناحية أخرى تخلد بطولات الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم من أجل الحفاظ على الوطن.

وأشار إلى أن «الاختيار- 2» يقدم مادة وطنية لأسماء نعتز بهم، ولشهداء نقدرهم، ونراهم بنفس العين التي يراههم بها الكل كأبطال ضحوا من أجل بلدهم.

وكشف إياد عن أنه حرص قبل التصوير على التواصل مع أسرة الشهيد مبروك، للإلمام بجوانب وتفاصيل شخصيته ليقدمها بالشكل الأمثل، واعتبر مشاركته في أعمال وطنية مثل «الممر» و«الاختيار» مسؤولية وشرفاً كبيرين، خصوصاً وأنهما حققا نجاحاً كبيراً.

وذكر أنه استمتع بالتعاون للمرة الثانية مع كريم عبدالعزيز بعدما شارك معه من قبل في «الفيل الأزرق 2»، كما استمتع بالتعاون للمرة الأولى مع أحمد مكي، ووصفه بأنه ممثل من العيار الثقيل، ولديه القدرة على تنويع أدواره بشكل مبهر بجانب تميز المخرج بيتر ميمي الذي تعاون معه للمرة الأولى في فيلم «كازبلانكا».

يذكر أن الشهيد المقدم محمد مبروك كان من أكفأ ضباط الأمن الوطني، وارتبط اسمه بالعديد من الأحداث المهمة التي وقعت داخل البلاد، وقام بالتحقيق في العديد من القضايا، ومنها «خلية مدينة نصر»، و«هروب الرئيس المعزول واتباعه من سجن وادي النطرون»، و«أحداث مكتب الإرشاد»، و«أحداث المقطم»، و«رابعة العدوية» و«النهضة».

كما شارك فى القبض على القيادات التنظيمية لجماعة الإخوان، والشاهد الرئيس في قضية التخابر الشهيرة المتهم فيها محمد مرسي، وخططت جماعة الإخوان ونفذت اغتياله قبل شهادته على خيانة مرسي في المحكمة لعرقلة سير القضية، ووقعت العملية الإرهابية يوم 17 نوفمبر 2013 في مدينة نصر بالقاهرة.