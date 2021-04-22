«الاتحاد» تكشف كواليس مشاجرة «نسل الأغراب»

سعيد ياسين (القاهرة) - حقق مشهد «الخناقة» في الحلقة التاسعة بمسلسل «نسل الأغراب» ملايين المشاهدات على مواقع التواصل الاجتماعي، وتصدر «الترند» بآلاف التغريدات على «تويتر».

وقال مصدر من داخل المسلسل لـ«دنيا الاتحاد» إن المشاجرة التي وقعت بين «عساف الغريب» ورجاله من «غجر زلطة» من ناحية، وبين غفران الغريب ورجاله من ناحية أخرى، والتي استغرقت على الشاشة 7 دقائق، تم تصويرها في أكثر من 17 ساعة بين تحضير وتصوير استغرق ليلة كاملة.

وأضاف أنه شارك في المشاجرة مئات المجاميع والكومبارس، وتم التصوير بعدد كبير من الكاميرات الثابتة والمحمولة، ومن زوايا مختلفة، وتسجيل عدد كبير من المشاهد التي شارك فيها خبراء في المعارك والخدع السينمائية والمفرقعات، والإطفاء، نظراً لإشعال حرائق ومشاعل كثيرة، بجانب لاعبين من السيرك قاموا بحركات الإكروبات والقفز من أماكن مرتفعة باحترافية عالية.

وأشار المصدر إلى أنه تم تقليص المشاهد المصورة في السبع دقائق التي ظهرت على الشاشة، وكشف عن أنه ستتبعه مشاهد أخرى في الحلقات المقبلة، سيكون بعضها أشد خطورة وضراوة.

وقد تحول مشهد «الخناقة» إلى حديث مواقع التواصل الاجتماعي بعد انتهاء الحلقة، وأشاد الرواد بالمشهد الذي شهد هجوماً مباغتاً من «غفران الغريب» أمير كرارة على «عساف الغريب» أحمد السقا واندلعت معركة دامية انتهت بمقتل وإصابة عدد من رجالهما، وقرر «غفران» إنهاءها منسحباً مع رجاله بعدما أصيب ابنه «سليم» بجرح في ذراعه.

وعبر الجمهور عن إعجابه بالمسلسل بشكل عام وأكدوا على أنه فاق التوقعات، ومشهد المشاجرة بشكل خاص، حيث تم تنفيذه على الوجه الأكمل، وأن السقا وكرارة خطفا فيه قلوب الجمهور، وعبرا عن الغضب والحقد المكبوت داخل الشخصيتين، ودشن متابعو المسلسل هاشتاج «السقا وكرارة»، وآخر بعنوان «مشهد الخناقة».

ويشارك في «نسل الأغراب» عدد كبير من النجوم، منهم مي عمر وفردوس عبدالحميد ونجلاء بدر وإدوارد وأحمد مالك ودياب ومحمد جمعة وأحمد داش وعماد زيادة ومحمد مهران، تأليف وإخراج محمد سامي.