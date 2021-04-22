وفاة كاتب السيناريو المصري الشهير مصطفى محرم

أبوظبي (الاتحاد)- نقلت وسائل إعلام مصرية، اليوم الخميس، خبر وفاة كاتب السيناريو الشهير مصطفى محرم عن 82 عاما.

ونعته نقابة المهن السينمائية ووزارة الثقافة المصرية والعديد من المؤسسات الفنية والثقافية داخل مصر وخارجها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال موقع «بوابة الأهرام»، إن السيناريست توفي «بعد تعرضه لأزمة صحية مفاجئة منذ أيام».

كتب محرم سيناريو العديد من الأعمال السينمائية والدرامية الناجحة في تاريخ السينما والدراما المصرية.

من أشهر أعماله على سبيل المثال «عائلة الحاج متولي»، «العطار والسبع بنات»، «رد قلبي»، «مشوار امرأة»، «ريا وسكينة»، «الباطنية»، و«زهرة وأزواجها الخمسة».

ومن المقرر أن تقام صلاة الجنازة على الكاتب بعد صلاة الجمعة غداً من مسجد السيدة نفيسة في العاصمة المصرية القاهرة.