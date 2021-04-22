هل سيتحول أحمد مكي إلى إرهابي؟

قالت مصادر مطلعة على كواليس المسلسل الدرامي المصري «الاختيار- 2» الذي يروي قصة رجال الظل فى الأمن المصري - إن الممثل المصري أحمد مكي الذى يجسد دور ضابط فى قوات الأمن لن ينحرف وينضم للجماعات الارهابية ضد زملائه.

واضافت المصادر لـ«الاتحاد» أن اللقطات التى ظهرت قبل عرض المسلسل للفنان أحمد مكي مطلقاً لحيته وتشير بأنه ترك وظيفته كرجل أمن، مجرد خدعة لأن جهاز الأمن الوطني التابع لوزارة الداخلية سيقوم بتجهيز مكي وزرعه داخل الجماعات الإرهابية على أنه ضابط شرطة منشق لإيهام عناصر تلك الجماعات بأنه ضد النظام المصري ومتعاطف مع جماعة الإخوان الإرهابية والفكر المتشدد.

ولفتت المصادر إلى أن مكي بعد تقمصه دور إرهابي سيتمكن من توفير كافة المعلومات والتحركات الخاصة بالجماعات الارهابية فى سيناء، لا سيما أنه يتقن اللغة البدوية مثلهم، ويساعد فى احباط الكثير من العمليات الارهابية وضبط تلك العناصر.

ويركز مسلسل «الاختيار- 2» على انحراف مجموعة من ضباط وزارة الداخلية واعتناقهم الفكر المتطرف وانضمامهم لجماعة الإخوان وللتنظيمات الإرهابية على رأسها تنظيم داعش الارهابي، فيما يعرف بخلية الضباط الملتحين ممن حاولوا تجنيد مجموعة من ضباط الأمن للعمل لصالح الجماعات المتطرفة.

