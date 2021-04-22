محمد جمعة.. بثلاثة وجوه في رمضان

حضور متميز للفنان محمد جمعة في دراما رمضان للعام الثالث على التوالي، حيث يشارك في ثلاثة أعمال هي مسلسلات «هجمة مرتدة»، مع أحمد عز، و«نسل الأغراب»، مع أحمد السقا وأمير كرارة، وضيف شرف «القاهرة كابول».

وقال لـ«الاتحاد»، إنه يجسد في «هجمة مرتدة» دور صحافي بإحدى الوكالات الأجنبية، يسعى لكشف الحقيقة وإبراز الجوانب الإيجابية بالمجتمع، كما يكشف عن دور المؤسسات الصحفية في زعزعة الاستقرار .

وتدور الأحداث في إطار الدراما التشويقية حول قصة حقيقية من ملفات المخابرات المصرية، تجسد الدور البطولي لرجالها، كتبها باهر دويدار، وإخراج أحمد علاء، ويشارك في بطولته أحمد عز، وهند صبري، مضيفاً أن حلم تجسيده لمهنة الصحافي تحقق في المسلسل. وأضاف أن العمل يعد التعاون الرابع الذي يجمعه مع أحمد عز، بدأ بفيلم «الممر»(العام 2019) ومسرحية «علاء الدين» وفيلم «الجريمة»، الذي يجري تصويره حالياً.

وفي مسلسل «نسل الأغراب»، يلعب شخصية «نميري»، الشقيق الأكبر لـ«عساف»، الذي يجسده أحمد السقا، وهي شخصية تحمل العديد من التردد، ويقف حائراً في الاختيار بين علاقته بأخيه، وابن عمه صاحب الفضل عليه، بسبب العداء الشديد بينهما.

وكشف جمعة عن أنه يظهر ضيف شرف بمسلسل «القاهرة كابول»، ويجسد دور عامل النظافة يجمعه لقاء مع الإعلامي «طارق كساب»، والذي يجسده فتحي عبد الوهاب، حول رأى الجمهور في أدائه الإعلامي الذي يعتمد على قلب الحقائق من أجل مصالحه الخاصة، ليقرر «كساب»، العودة إلى المسار الإعلامي الصحيح. ويواصل جمعة تصوير مشاهده في فيلم «الجريمة»، ويجسد شخصية حارس لأحد الشاليهات، وتدور الأحداث حول قاتل مأجور، قصة وإخراج شريف عرفة، ويشارك في بطولته أحمد عز، ومنة شلبي.

وأوضح محمد أنه كان يحلم أن يصبح محامياً منذ الطفولة، لأنها من المهن التي تساعد العدالة في إظهار الحقوق والانتصار للمظلوم، وقديماً كان يزاولها النبلاء والأشراف وأصحاب المكانة الرفيعة.

وتمنى اختفاء ظاهرة الشائعات بكافة أشكالها من المجتمع نظراً لتأثيرها السلبي، وعلاجها يتمثل في الكشف والمصارحة عن الموضوع المتعلق بالشائعة.