يعثر على لوحه على بعد 2700 كلم بعد سنوات

عثر راكب أمواج أسترالي على لوحه على بعد 2700 كيلومتر من المكان الذي فقده فيه إثر موجة عاتية ضربته أثناء ممارسة رياضته المفضلة.

كان الأسترالي داني غريفيث يتزلج على الأمواج في "بيدرا برانكا"، وهي موجة كبيرة شهيرة تقطع الساحل الجنوبي لجزيرة تسمانيا، عندما فقد لوحه المفضل، بحسب ما نقلته هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي".

وجزيرة تاسمانيا جزء من أستراليا وتقع على بعد 240 كم من الساحل الجنوبي الشرقي لأستراليا.

اعتقد غريفيث أن شمله لن يجتمع بعد مع لوحه المخصص للأمواج الكبيرة.

لكن بعد أربع سنوات، أصيب غريفيث بصدمة عندما عرف أن اللوح عثر عليه في ولاية كوينزلاند الواقعة في شمال شرق أستراليا على بعد حوالي 2700 كيلومتر من مكان فقدانه.

وما يزال وصول اللوح إلى ذلك المكان، الذي عثر عليه فيه، لغزا محيرا. لكن على الرغم من رحلته المذهلة، قال متسابق الأمواج الكبيرة إن اللوح ما يزال "صالحا لممارسة هذ الرياضة بنسبة 100٪".