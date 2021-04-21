تسعينية تتقدم ببلاغ سطو كاذب

أبلغت عجوز، تبلغ من العمر 94 عاماً، عن تعرضها لعملية سطو لجعل الشرطيين يأتون إليها ويبقون "برفقتها" لشعورها بالوحدة، وفق ما أعلنت الشرطة الإيطالية.

وقالت الشرطة إنها لم توجه اتهامات إلى المرأة واعتبرت أن التقرير الكاذب في شأن الجريمة هو مجرد "كذبة بريئة".

ووقع الحادث في 8 أبريل الجاري في مقاطعة "ليكو" (شمال) وفقاً لمنشورات على إنستغرام وموقع شرطة ليكو الإلكتروني.

وعاد الشرطيون، الذين استجابوا لاتصال المرأة، وزاروها في المنزل في اليوم التالي للاطمئنان عليها وقدموا لها قوالب من الحلوى.

وقال العناصر إنهم بعد الدردشة معها أدركوا "أنها تريد القليل من الصحبة... وأن تشارك معهم كل حزنها ووحدتها".

وذكرت الشرطة أن المرأة ليس لها أي أقارب، ولوحظ أنها بدت "مستاءة جداً" من احتمال انتقالها إلى دار للمسنين في الأسبوع التالي.