«إنستغرام» تواجه التحرش بتقنية جديدة

باريس (أ ف ب)

بدأت «إنستغرام» توفير تقنية تتيح لمستخدميها تنقية الرسائل الواردة على المنصة من العبارات المسيئة، في خطوة جديدة ضمن خطة الشبكة التي تسعى إلى مكافحة التحرش عبر الإنترنت.

وأوضحت الشبكة أن «الرسائل المباشرة عبارة عن محادثات خاصة، ولا يمكن التحقق استباقياً من تضّمنها عبارات تعبّر عن خطاب الكراهية أو المضايقات».

والآن أصبح بإمكان المستخدمين في بريطانيا وفرنسا وإيرلندا وألمانيا وأستراليا ونيوزيلندا وكندا تفعيل خيار يتيح الحجب التلقائي لـ«طلبات الرسائل المباشرة»، التي تحوي كلمات أو عبارات أو رموزاً تعبيرية مسيئة.