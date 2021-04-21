تناول الطعام طازجاً أكثر أماناً

لكبيرة التونسي (أبوظبي)

شهر رمضان شهر العبادة والتقرب إلى الله، وشهر الخير والصدقات، إلا أن بعض العادات الغذائية الخاطئة قد تحول الصيام الصحي إلى مشكلة، ومنها كثرة إعداد الطعام وطرق تخزينه، مما يؤدي إلى تلوثه ومن الإضرار بالجسم.. وفي هذا الخصوص أكدت منى الشنقيطي اختصاصية التغذية في مدينة الشيخ شخبوط الطبية، أهمية التخطيط لإعداد وجبات الطعام في رمضان، من أجل صيام آمن وتجنباً لحالات التسمم التي قد تصيب الصائمين خلال الشهر الكريم.

وشددت على ضرورة طهي الطعام بكميات محدودة، لتناوله طازجاً، وتجنب ترك الطعام في حرارة الغرفة أكثر من 4 ساعات، وتناوله قبل أن تمر عليه ساعتان، وقالت إن الوجبة التي يتم طبخها يفضل تناولها خلال ساعتين من إعدادها، إذا كانت في حرارة الغرفة وإذا تجاوزت المدة 4 ساعات تعتبر غير صالحة للأكل، بينما الوجبات المطهوة التي يتم تخزينها في الثلاجة تكون صالحة لمدة ثلاثة أيام فقط، حتى ولو لم يتغير طعمها أو رائحتها، وإذا تم تسخين الأكل يفضل عدم إعادته للثلاجة مرة أخرى، موضحة أن الحالات التي تعاني أمراضاً مزمنة أو تتناول أدوية مثبطة للمناعة، يفضل تجنبها تسخين الأطعمة والتخطيط لتناول وجبات صحية طازجة.

وأشارت إلى أن هناك أغذية تكون أكثر عرضة للبكتيريا، وتشتمل المنتجات الحيوانية، مثل اللحوم والدجاج والبيض والحليب ومشتقاته، التي تعرّض الكثير من الناس للإصابة بالتسمم الغذائي الذي لا يكون خطيراً في الحالات المعتادة، إلا أنه قد يسبب الشعور بالانزعاج وعدم الراحة، وذلك نظراً للأعراض التي ترافقه، والتي يمكن أن تظهر خلال بضع ساعات وقد تمتد إلى بضعة أسابيع، وتتضمن هذه الأعراض الغثيان والقيء والإسهال والمغص وارتفاع الحرارة والصداع والضعف العام، مؤكدة أن التسمم الغذائي هو حالة مرضية تنجم عن تناول أطعمة فاسدة أو ملوثة بفعل الأحياء الدقيقة الضارة، كالبكتيريا أو الفطريات (العفن) أو الميكروبات والفيروسات، أو المواد الكيماوية.