بطولات نسائية تنعش الدراما الخليجية

تامر عبد الحميد (أبوظبي)

يشهد السباق الدرامي الرمضاني 2021، حضوراً لافتاً وبارزاً لعدد من نجمات الخليج، اللواتي يزين الشاشة الفضية بأدوار جديدة ومميزة، أعدن من خلالها رونق البطولات النسائية في الدراما الخليجية، حيث تنوعت أدوارهن ما بين الاجتماعية والكوميدية والرومانسية، ونالت شخصياتهن التي تجسدهن ضمن أحداث أعمالهن ردود أفعال إيجابية وإشادات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، نظراً لظهورهن بشكل مختلف، واختيارهن لشخصيات تقمصهن للمرة الأولى.

فاطمة الحوسني في لقطة من مسلسل «اللي نحبهم»

ساحرة وعرافة

يأتي في مقدمة البطولات النسائية الخليجية الفنانة القديرة حياة الفهد التي أطلت على جمهورها هذا العام بعمل كوميدي اجتماعي هو «مارغريت»، فبعد زواجها من رجلٍ عربي، تعود «مارغريت» التي تجسدها الفهد من بريطانيا التي عاشت فيها مع والدتها الإنجليزية إلى بيت زوجها لتكون الآمرة الناهية، فارضةً قوانينها الصارمة على كل من يحيط بها.

وأوضحت الفهد أن العمل فيه أحداث شائقة واستفسارات عميقة طرحتها «مارغريت» التي يشاركها بطولته حسن البلام وهبة الدري وبشار الشطي، مؤكدة أن دورها في هذا العمل مغاير تماماً، فهي شخصية من والدة إنجليزية ووالد عربي، ليست قاسية بل منظّمة، الكذب عندها ممنوع، والصدق هو الأساس في التعامل، تلك العادات التي اكتسبتها من والدتها تضعها بعض الأحيان في حالة صدام مع نماذج معينة. وأشارت الفهد إلى أن أكثر ما جذبها لهذه الشخصية أنها تتمتع بالعديد من الصفات والتحولات الدرامية، فهي إنسانة مثقفة، تنتقل من الغرب إلى عالم مختلف اجتماعياً وعلمياً خلال حقبة زمنية معينة، فـ «مارغريت» واسعة الاطلاع، تتابع الأرصاد الجوية وتستبصر حالة الطقس وكذلك أحوال الناس.

قوية متسلطة

واختارت إلهام الفضالة مسلسل «أمينة حاف» لتطل على جمهورها هذا العام بشخصية «أمينة»، معبرة عن سعادتها للظهور في هذا الدور المميز، لاسيما أن أمينة طَموح تنتهز الفرصة لتغيير واقعها، وقالت: لقبت بـ «حاف» لأنها امرأة بسيطة تعيش مع زوجها، ولكنها طموح، تنتهز فرصة تغيرها من «حاف» إلى امرأة أخرى، وتدخل في علاقة حب لتدخل بذلك في عالم الضرائر اللواتي تجسد أدوارهن كل من شوق الهادي وفيّ الشرقاوي وشهد سلمان، ضمن صراع على الفوز بالزوج وامتلاك قلبه، موضحة أن دورها يحمل صورة خارجية مختلفة للجمهور الذي سيراها في بعض الحلقات مرتدية العباءة وتضع الحجاب، أما نفسياً فسيجد المشاهد أن «أمينة» تقرر أن تتغير من المسكينة المسالمة إلى القوية المتسلطة.

فاطمة الحوسني في «اللي نحبهم»

كوميديا ودراما

الفنانة فاطمة الحوسني التي تلعب بطولة مسلسل «اللي نحبهم» الذي يعرض على شاشة «الإمارات»، عبرت عن سعادتها بلعب هذا الدور، خصوصاً أنه يمزج بين الكوميديا والدراما من خلال تجسيدها شخصية الأم «سارة»، التي تتحمل مسؤولية أبنائها بعد وفاة زوجها.

هيا عبد السلام في «نبض مؤقت»

طبيبة نساء وتوليد

وظهرت الفنانة هيا عبد السلام في دور دكتورة أمراض نساء وتوليد في مسلسل «نبض مؤقت» الذي يعرض على شاشة «أبوظبي»، وقالت عن دورها «طيبة»: إن العمل ينقل مشاكل العلاقات الاجتماعية لفئة من المجتمع وهم الطاقم الطبي الذين يعملون معاً في نفس المصحة، كما يبرز قصص الحب بين الشباب والأزواج التي تنشأ والمواجهات التي تحدث معهم.

هدى حسين في «الناجية الوحيدة»

الناجية الوحيدة

وصفت الفنانة هدى حسين المحور الرئيس الذي تدور حوله أحداث مسلسلها «الناجية الوحيدة»، بأن الدور مثير وبه جرعة كبيرة من الأحداث المشوقة، ما بين الحالة الإنسانية ومتاعب الحياة والظروف الصعبة التي يتعرض لها الإنسان وكذلك الظلم.

الشقيقة الكبرى

وصفت شيماء سبت تجربتها في «بنات مسعود» الذي يعرض على شاشة «الإمارات» بالمغايرة عن كل الأعمال التي قدمتها سابقاً، خصوصاً أنه يجمع نخبة من نجوم الدراما، وهي تعشق الاحتكاك الفني الإماراتي الخليجي في الأعمال الدرامية، إذ تراها تخدم المشهد الدرامي بشكل كبير.

شيماء سبت في «بنات مسعود»

ولفتت إلى أنها سعدت بتجسيد شخصية «رفيعة» الشقيقة الكبرى التي توفت والدتها، ورغم محاولتها في أن تصلح العلاقة بين أخواتها الثلاث ووالدهن «مسعود»، فإنها بطيبتها وعفويتها، تسبب لهن الكثير من المشكلات في قالب اجتماعي كوميدي مميز.