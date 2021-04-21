«فضة المعداوي» يتذكرها الجمهور منذ 33 عاماً

محمد قناوي (القاهرة)

تظل شخصية «الحاجة فضة المعداوي» التي قدمتها الفنانة الراحلة سناء جميل في مسلسل «الرايا البيضا» قبل 33 عاماً، من أبرز الشخصيات التي قدمتها على الشاشة الصغيرة، وتظل جملة «ولا يا حمو التمساحة يلاااا»، أشهر جملة في أحداث المسلسل الذي كتبه الراحل أسامة أنور عكاشة، وأخرجه محمد فاضل، وتم عرضه عام 1988، على مدار 16 حلقة وحقق نجاحاً كبيراً، وما زال يحصد أعلى المشاهدات عند إعادة عرضه، وهو مأخوذ عن قصة حقيقية كانت تدور حول الخلاف على فيلا أثرية بين تاجرة وأحد المسؤولين السابقين، وتتنبأ أحداثه بالمستقبل الذي يواجه ذلك المسؤول في عصر الانفتاح وسيطرة المال على القيم والمبادئ وحتى التراث، مما يضطر هذا البطل الواقعي إلى رفع رايته البيضاء أمام سيطرة السلطة المتمثلة وقتها في رأس المال.

واستطاع السيناريست الراحل «أسامة أنور عكاشة» أن يتوقع من خلالها سيناريو هدم فيلا «عثمان باشا محرم» الموجودة على كورنيش الإسكندرية أمام ملهى «كوت دازور»، بعد 22 عاماً من عرض المسلسل، .واقع

وجاء الهدم نتيجة لثغرة وإصدار قرار الإزالة قبل قرار تصنيف الفيلا كونها أثرية واستطاع صناع العمل أن ينقلوا الواقع بصراعه كما هو، وتمكن المخرج «محمد فاضل» من أن يبث الروح في شخصياته ليحولها من مجرد تيمات مكتوبة على ورق إلى شخصيات حقيقية من لحم ودم، ليمتزج خيال القصة بالواقع، وتنقل شخصية مثل «فضة المعداوي» جبروت تاجرة خردة حقيقية في الإسكندرية، مع بعض التعديلات البسيطة في أبعادها الشكلية والاجتماعية، حيث قدمتها الدراما كتاجرة سمك متحكمة في سوق السمك بالإسكندرية وطامعة في الحصول على فيلا أثرية، ربما للصعود بأبراج سحابية تزيد من أموالها أموالاً لتزيد من طغيانها وظلمها وتجبرها، ويتردد أن «سناء جميل» اندمجت في الشخصية إلى الحد الذي جعلها تعيشها في واقعها خلف الكاميرات، ففي أثناء التصوير كانت شخصية حادة جداً قاسية في التعامل مع زملائها على غير عادتها الودودة مع الآخرين، وظلت على هذا الشكل حتى بعد الانتهاء من التصوير، حتى تعافت مع الوقت من عدوى فضة المعداوي وبصمة

الشخصية التي تركت بصمتها على الدراما التلفزيونية شخصية الدكتور مفيد أبو الغار، الذي جسدّها الفنان جميل راتب، في المسلسل، والتي تعد من أشهر الأدوار التي قدمها جميل راتب، وكان ترشيح «جميل» لدور السفير أبو الغار، جاء بناء على ترشيح الفنان الكبير محمود مرسي، الذي عُرض عليه الدور من قِبل المخرج محمد فاضل ولكن «مرسي» رفض بزعم أن شخصية المعلمة فضة، هي محور الأحداث، وبمثابة الدور الرئيس، وهذا أمر غير مقبول بالنسبة له، أما الفنانة يسرا، فكانت مرشحة بقوة لتجسيد شخصية الصحفية أمل عبدالصبور، التي قدمتها «سمية الألفي».