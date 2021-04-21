تحديد سرعة حيوان عاش قبل 60 مليون سنة من ظهور البشر

توصل باحثون في دراسة جديدة إلى تحديد السرعة التي كان يمشي بها الديناصور "تيرانصورس ركس" العملاق، آكل اللحوم الذي عاش في العصر الطباشيري.

وقال الباحثون الهولنديون إن هذا الديناصور كان يسير أبطأ مما كان يعتقد سابقا، على النقيض من تجسيده في الأفلام السينمائية وأنه كان على الأرجح يتحرك بسرعة سير الإنسان.

وبالعمل على نموذج كمبيوتر ثلاثي الأبعاد لهيكل أنثى الديناصور، الذي يعرف اختصارا باسم (تي. ركس)، في متحف الطبيعة الهولندي، أعاد الباحث، باشا فان بيلرت، بناء العضلات والأربطة ليكتشف أن السرعة المفضلة للديناصور على الأرجح كانت 4.61 كيلومتر في الساعة، وهي قريبة من سرعة مشي البشر والخيول.

وفي مقال عن حركة الديناصورات نشرته دورية "رويال أوبن سوسايتي ساينس"، قال فان بيلرت وزملاؤه إن ذيل الديناصور الضخم، لعب دورا مهما في حركته.

وبحثوا كيف ينتج الحيوان حركة طبيعية متكررة، واضعين في حسبانهم ليس عضلات الساق فحسب كما في دراسات سابقة، ولكن أيضا حركة الذيل والتي من شأنها تقليل كمية الطاقة المستخدمة.

ومن خلال حساب إيقاع خطوة "تي. ركس"، قدر الباحثون سرعة مشيه. لكن من السابق لأوانه افتراض أن الإنسان كان يمكن أن يتفوق على الديناصور في الجري.

فقد قال الباحثون إنهم بحثوا سرعة سير الحيوان المفترس، وما زالوا يدرسون السرعات القصوى المحتملة له. كما لا توجد إمكانية لاختبار تلك الفرضيات لأن هذا الديناصور انقرض قبل أكثر من 60 مليون سنة من ظهور البشر على الأرض.