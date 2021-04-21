نجيب بلحسن سعيد بدور "جون" في مسلسل "موسى"

علي عبد الرحمن (القاهرة)- أكد الفنان التونسي نجيب بلحسن لـ"الاتحاد" سعادته بردود الفعل على تجسيده شخصية الضابط الإنجليزي "جون" في مسلسل"موسى".

وكشف نجيب عن أن العداء بينه وبين بطل العمل "موسى" (الفنان محمد رمضان) سببه تجنيده الإجباري لأخيه الأكبر، بجانب هجمات موسى المتكررة تجاه المعسكر الإنجليزي بمحافظة أسيوط.

وينتظر نجيب بلحسن بدء تصوير أحداث فيلمه الجديد "آخر نيزك". ويجسد شخصية التونسي "إلياس"، صاحب الذكاء الخارق الذي يستعين به سكان الجزيرة لإنقاذهم من حرب الكائنات الإلكترونية.

تدور أحداث الفيلم فى إطار الفانتازيا التشويقية، ويسلط الضوء على التطور التكنولوجي الذي يشهده العالم خلال مائه عام قادمة.