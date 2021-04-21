إصابة مذيع مصري شهير بكورونا للمرة الثالثة

أعلن المطرب والإعلامي المصري أسامة منير، اليوم الثلاثاء، إصابته بفيروس كورونا المستجد للمرة الثالثة، وخضوعه للعزل المنزلي. وطلب من جمهوره الدعاء له، حيث كتب عبر حسابه بموقع "إنستغرام": "الحمد لله على كل حال ومن أجل كل حاجة وفي كل حال.. إيجابي كورونا للمرة الثالثة.. دعواتكم".

وسبق أن تعرض منير للإصابة مرتين بفيروس كورونا. وفي بداية شهر مارس الماضي أثار تخوف جمهوره بعدما أعلن دخوله الحجر المنزلي مع أسرته بسبب فيروس كورونا المستجد. بحسب العربية نت.

وكان أسامة منير طرح أغنية جديدة تحمل اسم "عارف"، من كلماته وألحانه، وتوزيع كريم عبدالوهاب وإخراج قيس.

كما أنه طرح منذ أيام أحدث أغانيه والتي تحمل اسم "أنا" والتي حققت نجاحًا كبيرًا أكثر من 6 ملايين مشاهدة، والتي عاد بها إلى الغناء بعد فترة غياب كبيرة، والأغنية من كلماته وألحانه وتوزيع روماني أمين وجون استيفان وإخراج أحمد سليم.