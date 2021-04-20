فنانة مصرية شهيرة تكشف أسرار علاقتها بوالدها

كشفت الفنانة المصرية الشيهرة إلهام شاهين، أسراراً تتعلق بعلاقاتها بوالدها وعائلته.

وقالت الفنانة، في مقابلة تلفزيونية، إنها لم تزر عائلة والدها بعد وفاته. وأضافت، في المقابلة التي بثت ضمن برنامج تلفزيوني، أنها لم تكن تعرف عائلة والدها قبل وفاته لعدم وجود اتصال بينه والعائلة.

وأوضحت أن والدها تزوج قبل والدتها وبعدها.

وأكدت أنها تحب والدها وتحترمه ولكنها كانت مختلفة معه، مشيرة إلى أن اختلافها معه لم يجعلها قاسية عليه، معقبة: "بابا، كان راسم حياتي في حاجة مش عايزاها.. كان دايماً يقول: الدكتورة إلهام.. وفرض عليا دراستي".

وتابعت أنها بكت كثيراً حزناً على وفاة والدها، مضيفة "توفى أمام عيني".

كما تحدثت عن علاقاتها الزوجية قائلة: "لو عاد بي الزمن سأخوض نفس تجربة الزواج بنفس الشخصين".