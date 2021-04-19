إعادة اكتشاف نوع من البن يتحمل تغيرات المناخ

أعاد علماء اكتشاف نوع من البن لم يظهر في البرية منذ عقود وهو نبات يقولون إنه يمكن أن يساعد في ضمان مستقبل هذه السلعة المهمة التي تعرضت للخطر بسبب تغير المناخ.

وقال الباحثون إن النبات، المسمى "كوفيا ستينوفيلا"، لديه تحمل أكبر لدرجات الحرارة العالية من البن الذي يمثل 56 في المئة من الإنتاج العالمي وبن روبوستا الذي يمثل 43 في المئة.

وأضافوا أنه تبين أن بن "ستينوفيلا" له نكهة قوية مماثلة للبن العربي.

وقال عالم النبات آرون ديفيز، الذي قاد الدراسة التي نُشرت في دورية "نيتشر بلانتس" إن "ستينوفيلا" كان يزرع في أجزاء من غرب أفريقيا ويصدر إلى أوروبا حتى أوائل القرن العشرين قبل التخلي عن محصوله بعد إنتاج بن "روبوستا".

وبالفعل، يعاني كثير من المزارعين في مختلف أنحاء حزام زراعة البن في العالم من الآثار السلبية لتغير المناخ وهي مصدر قلق شديد في أوساط صناعة البن التي تدر مليارات الدولارات.