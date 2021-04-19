«إنجينيويتي» تحلق بنجاح فوق المريخ

واشنطن (أ ف ب)

أعلنت وكالة الفضاء الأميركية «ناسا» أن مروحيتها المصغرة «إنجينيويتي» نفذت أولى طلعاتها في أجواء المريخ، في خطوة تاريخية تأخرت أكثر من أسبوع بسبب مشكلة تقنية. ونشرت «ناسا» مقطع فيديو قصيراً عن الرحلة التقطته العربة الجوالة «برسيفرنس» التي وصلت على متنها «إنجينيويتي» إلى الكوكب الأحمر قبل الانفصال عنها.. ويبيّن المقطع المركبة وهي تحلق على ارتفاع ثلاثة أمتار قبل أن تهبط على سطح المريخ. وأرسلت المروحية نفسها صورة بالأبيض والأسود يظهر فيها ظلها على الكوكب الأحمر.. وبهذا الإنجاز يكون البشر قد نجحوا في جعل مركبة ذات محرك تحلق فوق كوكب آخر.