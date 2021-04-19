الصوم.. تدريب على تحسين الصحة النفسية

عبد الله أبو ضيف (القاهرة)

يتأثر المدخنون نفسياً بالامتناع عن التدخين لفترات طويلة، وخاصة في وقت الصوم، ما يجعلهم يحتاجون لتعامل نفسي مختلف خلال الشهر الكريم، والتي يحتاجون فيها إلى عدم التدخين في نهار رمضان، مع تراجع كميات الكافيين في الدم.

حسب الدكتور هشام ماجد عضو المجلس الأعلى للصحة النفسية في مصر، فإن الأمر يختلف من شخص لآخر، ويجب على المدخنين تحديداً أن يتوقفوا بشكل كامل عن التدخين والاتجاه إلى التخفيف قبل شهر رمضان المبارك، وبالتالي يساعدهم ذلك بشكل كبير على التكيف خلال الـ 30 يوماً.

وتشير منظمة الصحة العالمية إلى أن الصحة النفسية جزء أساس لا يتجزّأ من الصحة، وتؤكد على أنّ «الصحة هي حالة من اكتمال السلامة بدنياً وعقلياً واجتماعياً، لا مجرّد انعدام المرض أو العجز»، ومن أهمّ آثار هذا التعريف أن شرح الصحة النفسية يتجاوز مفهوم انعدام الاضطرابات أو حالات العجز النفسية.

وأضاف ماجد لـ «الاتحاد» أن الأمر يتوقف على المحيطين بالأشخاص والتعامل النفسي معهم، فيجب تحفيزهم بأفكار إيجابية طوال الوقت، ما يجعلهم يهيئون أنفسهم نفسياً لعدم الشعور بالعصبية الزائدة أو غيرها من الأعراض النفسية التي تصاحبهم طوال فترة التراجع عن العادات الخاصة بهم.

وأكد الدكتور هشام على أن الصحة النفسية من الأمور المهمة للصائم، ويجب القراءة عنها بكثافة، خاصة أنها مرتبطة بالأجواء العامة وما يمكن أن يجعل مزاجه اليومي مختلفاً بالمقارنة بالفترات العادية التي يستند فيها للتدخين على سبيل المثال، أو حتى الانهماك في العمل بشكل أكبر، ما يساعده على تخطي الفترات الصعبة التي يمر بها أو يوازن بين هذا وذاك. وهناك عوامل اجتماعية ونفسية متعددة تحدّد مستوى صحة الفرد النفسية في مرحلة ما، فمن المعروف مثلاً، أن استحكام الضغوط الاجتماعية والاقتصادية من المخاطر التي تحدق بالصحة النفسية للأفراد والمجتمعات المحلية، يتعلّق بمؤشرات الفقر، بما في ذلك انخفاض مستويات التعليم.