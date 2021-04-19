التترات الغنائية.. «تاج» الدراما

علي عبد الرحمن (القاهرة)

أصبحت «تترات» الأعمال الفنية أحد عوامل الجذب الجماهيري، وجزءاً أصيلاً من العمل، وبات كبار المطربين والموسيقيين يولون اهتماماً خاصاً بشارات المقدمة والنهاية خاصة للمسلسلات الرمضانية.

منير.. الاختيار

يعود محمد منير لغناء التترات، بعد غياب 4 أعوام، حيث يغني شارة البداية والنهاية وبعض أغاني أحداث مسلسل «الاختيار 2»، ومنها أغنية «ضالين»، كلمات نصر الدين ناجي، وألحان أحمد فرحات، ويستعرض العمل بطولات وتضحيات رجال الشرطة المصرية وتصديهم للجماعات الإرهابية، ويشارك في بطولته كريم عبد العزيز، وأحمد مكي.

شيرين.. لحم غزال

وبعد غياب 8 سنوات تتعاون شيرين عبد الوهاب للمرة الثانية مع غادة عبد الرازق في غناء شارة بداية مسلسل «لحم غزال»، كلمات أمير طعمية وألحان محمد رحيم، وتدور أحداثه حول فتاة من حي شعبي تواجه العديد من المشاكل، ويشارك في بطولته عمرو عبد الجليل، ومي سليم.

البحراوي.. النمر

ويقدم المطرب الشعبي رضا البحراوي شارة البداية لمسلسل «النمر»، ويدور حول الصراعات الدموية بين كبار تجار المجوهرات، بطولة محمد عادل إمام، ونرمين الفقي.

أنغام.. نسل الأغراب

وتعود أنغام للغناء مجدداً للغناء باللهجة الصعيدية من خلال شارة مسلسل «نسل الأغراب»، كلمات أمير طعمية وألحان وليد سعد، وتدور أحداثه حول شاب نشأ في الصعيد، يبحث عن الثأر لوالده، وتحدث مفاجأة ويكتشف أنه على قيد الحياة، بطولة أحمد السقا وأمير كرارة ونجلاء بدر.

روبي.. شقة 6

وتغني روبي شارة البداية لمسلسلها «شقة 6»، كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتدور أحداثه حول بناية تحدث بها أمور غير طبيعية، ويشارك في بطولته سيد رجب، وملك قورة.

قمر.. فارس

وبعد غياب أكثر من 10 أعوام، يغني مصطفى قمر شارة البداية لمسلسله «فارس بلا جواز»، وتدور أحداثه حول مشاكل الشباب المقبل على الزواج، ويشارك في بطولته شيري عادل، وسليمان عيد.

رامي.. بين السما والأرض

وللمرة الأولى بمشواره يغني رامي جمال شارة البداية لمسلسل «بين السما والأرض»، كلمات نور الدين محمد، وألحان أحمد العدل، وتوزيع إلهامي دهيمة، وتدور أحداثه حول تعطل مصعد بمستقليه.

نانسي.. راحو

وتغني نانسي عجرم شارة البداية للمسلسل اللبناني «راحو»، وتحمل الأغنية اسم «ما تحكم»، كلمات منير أبو عساف، وتوزيع باسم رزق، وألحان شقيقها نبيل عجرم، الذي تتعاون معه للمرة الأولى في التلحين.

الرباعي.. أولاد الغول

ويعود صابر الرباعي للدراما التونسية بعد غياب 13 عاماً، ويغني شارة البداية لمسلسل «أولاد الغول»، من ألحانه وكلمات طارق عبد الحميد، وتدور أحداثه حول عائلة تتعرض للعديد من التقلبات والمشاكل الأسرية.

معين.. الكندوش

ويواصل معين شريف حضوره الرمضاني للعام الثالث على التوالي، في التترات، ويغني شارة البداية للمسلسل الشامي «الكندوش»، كلمات الشاعر بحر لاواديسا وألحان رضوان نصري، وتدور أحداثه في ثلاثينيات القرن الماضي.

سلطان وسعد.. ملوك الجدعنة

يتشارك بهاء سلطان وأحمد سعد في غناء شارة البداية وأغاني مسلسل «ملوك الجدعنة»، ويقدمان 10 أغان، والعمل يدور حول شخصين يواجهان صعاباً كثيرة ويتحدان للخروج منها، ويشارك في بطولته عمرو سعد، ومصطفى شعبان.

هلال.. المداح

يؤدي حمادة هلال شارة البداية لمسلسله «المداح»، كلمات محمد أبو نعمة، وألحان مصطفى شكري، وتوزيع ميدو مزيكا، وتدور أحداثه حول عالم الروحانيات، ويشارك في بطولته أحمد بدير، ونسرين طافش.