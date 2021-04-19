«أبوظبي للإعلام» توسع شراكتها مع STARZPLAY

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت «أبوظبي للإعلام»، شركة خدمات الإعلام العامة الرائدة في دولة الإمارات، عن تمديد اتفاقية الشراكة الاستراتيجية مع منصة STARZPLAY، خدمة مشاهدة الفيديو حسب الطلب الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا، وذلك لتقديم 6 مسلسلات عربية وخليجية ومحتوى ترفيهي خلال شهر رمضان المبارك.

ويأتي ذلك استكمالاً للاتفاقية التي تم توقيعها مطلع هذا العام لعرض أحداث ونزالات UFC للمشاهدين عبر منطقة الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا، حيث سيتمكن الجمهور والمتابعون بموجب هذه الاتفاقية من متابعة الأعمال العربية والخليجية التي تعرضها «أبوظبي للإعلام» خلال شهر رمضان المبارك عبر منصة STARZPLAY في أي وقت ومن أي مكان ومن أي جهاز.

الحضور الرقمي

وقال عبد الرحيم البطيح النعيمي، القائم بأعمال مدير عام «أبوظبي للإعلام»: تأتي الاتفاقية مع منصة STARZPLAY بما ينسجم مع مساعينا الرامية لتعزيز الحضور الرقمي للمحتوى الترفيهي الذي تعرضه «أبوظبي للإعلام» وتوسيع نطاق شراكاتنا بما يتماشى مع أولوياتنا وأهدافنا الاستراتيجية. وتابع: تتميز الحملة الرمضانية الشاملة التي أطلقتها «أبوظبي للإعلام» عبر قنواتها الإعلامية كافة تحت عنوان «#هذا_وقتها» بمجموعة مميزة من البرامج والإنتاجات والمسلسلات الحصرية، بمشاركة نخبة من ألمع نجوم الفن في الإمارات والخليج والعالم العربي، ونهدف من خلال هذه الشراكة إلى زيادة التفاعل الرقمي مع مختلف فئات الجمهور على مختلف اهتماماته.

مكتبة محتوى

من جانبه، قال خالد بنشوش، نائب رئيس أول للاستراتيجية وإدارة المحتوى الأصلي لـ STARZPLAY: لقد شهدنا طلباً متزايداً على الأعمال العربية الأصلية، ومن هذا المنطلق قمنا بتأسيس مكتبة محتوى خاصة بالأعمال العربية، وعبر هذه الشراكة المتميزة مع «أبوظبي للإعلام»، سيكون لدينا باقة متنوعة من الأعمال العربية الأكثر شعبية نقدمها حصرياً لعملائنا خلال شهر رمضان المبارك. نحن متحمسون حقاً لمواصلة تعزيز شراكتنا مع «أبوظبي للإعلام» والارتقاء بها إلى مستويات أكثر تقدماً والاستمرار في تنويع وتوسيع نطاق العروض المقدمة مع ضمان محتوى متميز يوافق تطلعات مشتركينا الكرام.

20 دولة

تتوفرخدمة STARZPLAY في 20 دولة في الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا وباكستان، وتقدم للمشتركين محتوى يضم أكثر من 10 آلاف ساعة من الأفلام والمحتوى المخصص للأطفال والمسلسلات العربية والأعمال الحصرية.

وتحتل المنصة المرتبة الأولى من حيث عدد المشتركين على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا، وتمكنهم من مشاهدة المحتوى المفضل لديهم في أي وقت وعبر أي جهاز.

وتقدم المنصة آلاف الأنواع من المحتوى المميز، بما يشمل أعمال STARZPLAY الحصرية والأصلية، على غرار بغداد سنترال، ومحتوى STARZ الأصلي مثل باور وآوتلاندر وسبارتاكوس وذا وايت كوين.

المسلسلات التي ستُعرض على STARZPLAY:

* عالقون:

بعدما تلقى قلب من متبرع محب له، يعلق رجل ما بين الحياة والموت مما يؤدي إلى الكشف عن أسرار من ماضي عائلته.

* بين أنف وشفتين:

تخضع «ألطاف» لعملية جراحية تترك جرحاً في وجهها، والذي سيشكل مستقبلاً قاسياً جداً لها مليئاً بالتنمر والاستهزاء والإحباط.

* بخور القصائد:

دراما رومانسية تتناول لغة فريدة عن الحب، بينما تتغير الظروف، قد تتحول المشاعر ما بين الأحباء فإما أن تصبح أكثر قوة أو تذبل وتنتهي. شاهد العرض الترويجي هنا.

* نبض مؤقت:

يشاء القدر أن تكتشف طبيبة نساء وتوليد أنه لا يمكنها الإنجاب، وبينما تتقبل هي وزوجها قدرهما بصدر رحب، تكتشف حقيقة مذهلة ستغير كل شيء.

* علاء الدين:

يفترض علاء الدين أن ابنتيه في أمان بعدما عاد بهما إلى الوطن. ولكن، يكتشف بعد ذلك أنهما قد وقعتا في حب أولاد الجيران وتخططان للزواج. مسلسل كوميدي بطولة عبد الناصر درويش وأحمد العونان.

* حين رأت:

يروي قصة فتاتين تعيشان فاجعة غير متوقعة بعد أن تفقدا أحبابهما بتفجير إرهابي، مسلسل يسلط الضوء على نبذ الإرهاب والتعايش بين الأديان وهو من بطولة خالد أمين، وأمل محمد، وليلى عبدالله.