«فيراري» .. معسكر ومغامرات

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت «عالم فيراري أبوظبي» عن إعادة افتتاح «المعسكر التدريبي للناشئين»، و«أرض مغامرات نيلو»، بِطاقة تشغيلية محدودة لضمان التباعد الجسدي مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتعقيم المنتظم.

حماس

ويمكن للضيوف الصغار من عمر 7 سنوات وما فوق اختبار مشاعر الحماس والتشويق، وتحسين قدراتهم على التسلق برشاقة، والوصول إلى جدران البرج السداسي. ويمكن للأطفال من عمر 4 - 12 سنة قضاء أوقات مليئة بالمرح والترفيه بمنطقة لعب آمنة تضم العديد من المنزلقات المطاطية.

Face Pass

وتعتمد «عالم فيراري أبوظبي» تقنية FacePass التي تتيح للضيوف الدخول إلى المدينة الترفيهية من دون الحاجة لتذاكر الدخول التقليدية، وذلك باستخدام تقنية التعرف على الوجه، والدفع بلا لمس.