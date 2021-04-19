لا تزعجني في رحلتي

لا شيء يكدر على المرء رحلته التي بذل الغالي والنفيس لترتيبها، ودفع بعض مما يملكه للقيام بها، أكثر من مسافرين يجدون صعوبة في اتباع بعض أصول الذوق خلال رحلتهم، بممارساتهم المزعجة، فهناك بعض الآداب التي أعتقد أنه يجب علينا اتباعها، وخاصة في السفر وبين الغرباء، وكل ما نطلبه ببساطة ألا تكون مزعجاً في سفرك لمن هم حولك، فهل هذا صعب؟

هذه الآداب البسيطة المستحدثة التي سأذكرها قد يغفلها بعضنا، ولكن إهمالها يزعج من حولك فاحرص عليها، وكن مسافراً قدوة. من الأمور المزعجة في الطائرات أن يستخدم المسافر مقعد غيره لضبط توازنه عند النهوض أو أثناء تنقله في الممرات، وكم من غفوة طارت بلا عودة من الاهتزاز الذي يحدثه صديقنا باتكائه على مقعدي. والبديل أن تستخدم الخزائن فوق المقاعد لضبط توازنك. كما يزعجني منظر المسافر الذي يفتح الخزائن العلوية ليضع حقيبته ويعبث بحقائب الغير بتحريكها يمنة ويسرة، وقد يرفعها ليضع أغراضه التي يعتبرها هي الأهم. واحرص على ألا ترجع بظهر مقعدك لتنام إلا بعد أن تستأذن ممن هو خلفك، أعرِف بأنه حقك الذي دفعت ثمنه، ولكن قد يكون الراكب خلفك يستخدم الطاولة لتناول طعامه أو لأي غرض آخر، فالاستئذان لن يكلّفك شيئاً.

الطائرة، هي منزل مشترك للجميع فاحرص على راحة من هم حولك، فمما يرفع ضغطي أن يأتي راكب بعلبة من طعام ذي رائحة نفاثة يجعلك تكره اليوم الذي سافرت فيه، فتراه مبتسماً بكل سذاجة وشرائح البصل أو الثوم تتدلى من بين أسنانه. فرفقاً بنا، لا تكن مسافراً مزعجاً باستدعائك للمضيف أو المضيفة في كل ثانية، فتارة تريد الماء وتارة تريد أن ينظفوا الحمام، وبعدها بدقائق تستدعيهما للبحث لك عن قناة مفقودة، ومن ثم تطلبهم لتسأل عن موعد تقديم الطعام، رفقاً بالمضيفين والمضيفات.

من الآداب الجميلة أن تترك الحمام بعد استخدامه نظيفاً، واحرص على أن تكون كتبك وأوراقك وحاجياتك في المكان المخصص لها من بداية الرحلة، ولا تزعج من يجلس بجانبك بالبحث والفوضى بعد الإقلاع.

هناك آداب عامة حتى في المطارات، فالممرات الكهربائية مخصصة للمسافرين الذين يجدون صعوبة في المشي واللحاق بطائراتهم، فإن كان ولا بد من استخدامها، فالزم جانباً واحداً ولا تغلق الطريق بأغراضك، وعند استلام حقائبك لا تحجز مكاناً لك، ومكاناً لعربتك، بل اجعل عربتك في الخلف وقف بعيداً عن الشريط المتحرك لإعطاء فرصة أكبر للآخرين.

لا تتخطى أي صف، وعند الجلوس في صالات الانتظار عليك أن تدرك أن المقاعد موجودة للجلوس عليها، وليس لوضع أمتعتك أو طعامك، ولا تخلع حذاءك وتجلس وكأنك في صالة البيت، فهذا مكان عام وأنت لا تمثّل نفسك فقط، بل تمثّل بلدك وتربيتك. بكل بساطة لا تكن مسافراً مزعجاً لمن هم حولك.