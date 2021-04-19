منى زكي لـ«دنيا الاتحاد»: «لعبة نيوتن» استغرق 18 شهراً

علي عبد الرحمن (القاهرة)

أعربت الفنانة المصرية مني زكي لـ«الاتحاد»، عن سعادتها بالعودة إلى السباق الرمضاني مجدداً بعد غياب دام 5 أعوام، من خلال أحداث المسلسل الدرامي «لعبة نيوتن».

تجسد منى زكي شخصية «هنا» المهندسة الزراعية التي تجمعها قصة حب مع «حازم»، والذي يجسد دوره محمد ممدوح، وهي شخصية مليئة بالاضطرابات والتعقيدات النفسية، تحاول البحث عن مستقبل أفضل لمولدها القادم، لتقرر السفر إلى أميركا من أجل الحصول على الجنسية الأميركية، ووضع مولودها. ومع تصاعد الأحداث الدرامية تكتشف خيانة زوجها لها مع صديقتها المقربة، إضافة إلى عمله في تجارة مشبوهة، وتنفصل عنه وتتزوج من شخص آخر.

وقالت زكي: إن الصعوبات التي واجهتها بالعمل هي طول مدة التصوير التي بلغت أكثر من عام ونصف، وأن العمل كان مقرراً عرضه رمضان الماضي، ولكن ظروف جائحة فيروس كورونا أوقفت التصوير، بجانب أن ملامح الشخصية الدرامية بها العديد من التعقيدات النفسية والجسدية، وأنها كانت تحتاج تركيزاً خاصاً، فكنت لا أستطيع الخروج من كواليس الشخصية والعودة إلى حياتي الطبيعية إلا بعد انتهاء التصوير.

وتدور أحداث المسلسل في إطار الدراما الاجتماعية التشويقية، والعمل من تأليف وإخراج تامر محسن، ويشارك في بطولته محمد فراج، وعائشة بن أحمد.