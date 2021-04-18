سماعة رأس بالطاقة الشمسية

ستوكهولم (د ب أ)

طورت شركة الإلكترونيات السويدية «أوربانيستا» سماعة رأس لاسلكية تستمد طاقتها من الشمس، ومن المنتظر أن تطرح الشركة السماعة الجديدة، التي تحمل اسم «لوس أنجلوس»، قريباً.

وأشار موقع «سي نت دوت كوم» إلى أن السماعة الجديدة تقوم بتحويل أي شكل من أشكال الضوء إلى طاقة نظيفة ويمكن بسهولة دمجها في أي تصميم.

وكشفت شركة أوربينستا أن وجود السماعة في مكان مفتوح خلال يوم مشمس لمدة ساعة يوفر لها طاقة تكفيها 3 ساعات.

وطرحت الشركة السويدية عدداً من السماعات تحمل أسماء مدن عديدة، آخرها سماعة باسم ميامي.