شيخة ومبارك الزحمي.. «وسام» نجاح الأسرة

خولة علي (دبي)

حصد الطفلان شيخة ومبارك أحمد مبارك الزحمي، العديد من الجوائز والأوسمة، نظير تميزهما وتفوقهما، في المجالات التعليمية، والرياضية وإسهاماتهما ومبادراتهما المجتمعية.. وحصولهما على جائزة حمدان للأداء التعليمي المتميز، كان لهما بمثابة الدافع للاستمرار في تميزهما، وتكريس جهودهما ووقتهما في بناء ذاتهما وتطوير مهاراتهما، هذا النجاح لم يأت من فراغ، إنما كان لوالديهم الفضل الكبير في دعمهما وتهيئة البيئة المثالية في كنف أسرة مطوقة بحب ومعقودة بشغف التميز والإبداع، هذه الرحلة التي بدأت من باب الإيمان بمسؤولية الآباء تجاه نجاح أبنائهم أو حتى إخفاقهم.

تنمية المواهب

وبطريقة منظمة أكبر من عمرها قالت الطفلة شيخه الزحمي (11 عاماً) عن تميزها: السعي خلف النجاح، يتطلب الكثير من الجهد والعمل، هذا ما تعلمته من والديّ، فتكللت هذه المساعي بحصولي على جائزة حمدان للأداء التعلمي المتميز، بدعم وتشجيع من أسرتي ودورها الكبير في تنمية مواهبي، ومشاركتهم المستمرة لي في جميع المسابقات مما كان له الأثر الكبير، في تطوير مهاراتي وبناء شخصية مبادرة متحدية، وراغبة في النهل من العلوم، وخوض تجارب عديدة، وبجانب تميزي، فإنني أسعى أن أتعلم كل يوم مهارة، وعوضاً عن مهارتي في الرسم، التي أنميها من خلال الممارسة والتكرار، فأي منجز يحتاج إلى عمل مستمر حتى يظهر بالنتيجة التي يريدها أو يهدف إليها المرء.

بطولات

الطفل مبارك (9 أعوام) الذي أبدع في لعبة التركيز والذكاء، فهو لاعب شطرنج متميز، إلى جانب كونه لاعب سباحة في نادي الفجيرة أضاف: شاركت في بطولات عدة داخل الإمارات وخارجها، وحققت مراكز متقدمة في لعبة الشطرنج، التي ساهمت في تطوير بعض مهاراتي الذهنية، منها تنشيط العقل والذاكرة، وزيادة القدرة على التركيز أثناء اللعب فيها لفترات طويلة، وتنمي القدرات الذهنية لدى الفرد.. وعدا كوني أيضاً محترفاً في رياضة السباحة التي حققت من خلالها أيضاً مراكز جيدة، البطولات التي حققتها، جعلتني أكثر قدرة ورغبة في الاستمرار، وعدم التوقف في المجال الذي وجدت نفسي وموهبتي فيه، وقدرتي على العطاء والتميز فيه.

وقال: دائماً ما أرجع الفضل لوالديّ، فبتشجيع دائم ومتواصل من أسرتي ودعمهم اللا محدود، أصبحت متفوقاً في دراستي، ومتميزاً في نشاطي الرياضي وأيضاً في عالم الشطرنج، وأطمح عندما أكبر أن أصبح ضابطاً لأخدم وطني.

الثقة بالنفس

وقال أحمد مبارك الزحمي والد الطفلين: الأسرة هي النواة الأولى المسؤولة عن ذلك الطفل، ولها الدور الكبير في تكوين وبناء شخصية متعاونة ومتسامح، قادرة على التكيف مع المحيط الاجتماعي، فالحمد لله، هناك علاقة قوية تربطني بأبنائي، وقد ساهم ذلك في إكسابهم الثقة بالنفس وتحملهم للمسؤولية، حيث أحرص على تشجيعهم والوقوف بجانبهم، وما حصده أبنائي من تميز، يرجع ذلك إلى ما بذلوه من جهود ، وأيضاً البيئة التي تهيأت لهم، وقد ساهمت في رسم منهج واضح لهم، مما كان لذلك أثر إيجابي عليهم.

ولفت إلى أن وجود الدعم والمساندة والتحفيز، أمر لا يمكن تجاهله مع الإشراف عليهم، كي تتحقق النتائج التي نسعى إليها.

مصدر الحب

أشارت شمسة الكندي والدة الطفلين إلى أن أهمية دور الأسرة، التي تحتضن الطفل، وتلعب دوراً هاماً في حياته، عن طريق تزويده بالحب والتقدير والتشجيع، وتنمية مهاراته ومواهبه من خلال إلحاقه بالنوادي والمراكز، وقالت: أحرص على مشاركة أبنائي في جميع الأنشطة والمناسبات الاجتماعية والوطنية، وشغلي الشاغل، دعم أبنائي حتى يكبروا ويخدموا هذا الوطن، فتنشئة الأطفال وتطوير مهارتهم منذ الصغر، يجعلهم دائماً في تطور وحب للتعلم، مشيرة إلى حرصها على غرس بذرة التميز فيهم، من خلال تواجدهم في فعاليات تجعلهم يكتسبون الكثير من المهارات التعليمية والشخصية.