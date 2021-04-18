ممارسة الرياضة بعد الإفطار أفضل

عبدالله أبو ضيف (القاهرة)

هل يمكن ممارسة الرياضة، وفي أي وقت على مدار اليوم؟ وما الوجبة الغذائية الأفضل في شهر رمضان المبارك؟، أسئلة متكررة من قبل الصائمين ، خاصة مع أولئك الذين يمارسون الرياضة أوقاتاً كبيرة على مدار يومهم في الأوقات العادية، ومن ثم يأتي سؤال آخر عن أفضل وجبة صحية غذائية... ووجه الدكتور مصطفى ساري، خبير التغذية، عدة نصائح متعلقة بالصائمين ، والتي لها تأثير كبير، سواء بالمرضى أو الأصحاء، وممارسة الرياضة.

وقال خبير التغذية المصري، إنه لا يجب ممارسة الرياضة خلال نهار شهر رمضان المبارك، خاصة مع حاجة الجسم الكبيرة للمياه بعد ممارسة الرياضة بشكل مباشر وأثناء ممارستها، في الوقت الذي يجب ممارستها، سواء بالمشي قبل وجبة الإفطار بنحو نصف ساعة فقط، ويمكن ممارستها بشكل كامل بعد ساعتين من وجبة الإفطار بشكل مريح وطبيعي.

وأشار إلى طرق مختلفة في تقسيم وجبتي الإفطار والسحور خلال شهر رمضان المبارك، بالنسبة لوجبة الإفطار الرئيسية، فيجب أن تبدأ بشرب المياه وتناول التمور، ثم الفصل بينها وبين الوجبة الرئيسية بوقت بسيط، وبعدها تقسيم طبق الأكل إلى نصفين، النصف الأول للخضر والسلطات والنصف الثاني ربعه للبروتين والآخر لشيء تحبه في العموم.

وأكد أنه لا يجب الإكثار من تناول الحلويات والمكسرات بين وجبتي الإفطار والسحور، خاصة أن ذلك له تأثير كبير على إحداث تخمة وصعوبة في العسر والهضم، ومن ثم يجب أن يتم ذلك بالتوازي وبشكل مرتب ولا يتم بشكل عشوائي أو يتم الإكثار منه خلال مشاهدة المسلسلات التلفزيونية على مدار اليوم.