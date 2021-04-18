الوجهات الترفيهية في رمضان.. أنشطة وعروض

أبوظبي (الاتحاد)

تتواصل أجواء المرح العائلي خلال شهر رمضان في الوجهات الترفيهية داخل الدولة، وتشكل متنفساً للجميع حيث تتوفر باقة من الأنشطة والعروض لقضاء أوقات لا تنسى، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية الموصى بها لضمان السلامة العامة.

حديقة أم الإمارات

تستضيف حديقة أم الإمارات باقة من الفعاليات الافتراضية والواقعية، في مبادرة تهدف إلى إحياء الشهر الفضيل مع الزوار من مختلف الأعمار.

ويمكن لرواد الحديقة مشاهدة المدفع الرمضاني على مدخل الحديقة والاستمتاع بجلسات «الحكواتي» لسرد القصص العربية التي يقدمها مشروع «بيت عربي»، إلى جانب عدد من الفقرات الكلاسيكية لعازفين مثل: شيرين تهامي، إيمان الهاشمي، معن حميدة، وباتريزيا ماسوتي. ويتم بث الفقرات على شاشة حديقة الأطفال في الهواء الطلق.

وقالت رشا قبلاوي، مديرة الاتصال المؤسسي في حديقة أم الإمارات: حرصنا هذا العام على تنظيم أنشطة وفعاليات وبرامج متنوعة خلال شهر رمضان توفر للزوار الفائدة والتسلية وتعمل على تعزيز الترابط المجتمعي.

ودعت المصورين وهواة التصوير في العاصمة للمشاركة في مسابقة التصوير «الغروب في رمضان» والتقاط أجمل مشاهد الغروب من الحديقة، ليحظوا بفرصة نشر صورهم والمشاركة بها عبر قنوات التواصل الاجتماعي الخاصة بالحديقة.

«يوجا»

وتستضيف الحديقة سلسلة من حصص «اليوجا»، كما يمكن للزوار الانضمام إلى «أبطال ضمان» والمشاركة في عدد من جلسات اللياقة البدنية بعد الإفطار.

«ياس ووتروورلد»

أعلنت «ياس ووتروورلد أبوظبي» عن إطلاق عرض الدخول المجاني للأطفال خلال شهر رمضان، ممن هم في عمر 11 سنة أو أقل مع كل تذكرة يتم شراؤها للبالغين، وذلك حتى 12 مايو المقبل.

وتوفر المدينة المائية لضيوفها أروع الألعاب والمنزلقات والمرافق الترفيهية الاستثنائية التي تجعل منها الخيار الأمثل لقضاء يوم حافل بالاستمتاع، إذ تحتضن أكثر من 45 لعبة ومنزلقة تضمن للضيوف من مختلف الأعمار تجربة ترفيهية مميزة.

وتعتمد «ياس ووتروورلد» تقنية FacePass، التي تتيح زيارة المدينة الترفيهية من دون الحاجة إلى تذاكر الدخول التقليدية، وذلك باستخدام تقنية التعرف على الوجه. وتمكّن الضيوف من القيام بعمليات الدفع لدى المتاجر والمطاعم المختلفة من دون لمس النقود أو البطاقات الإلكترونية، مما يعزز من الصحة والسلامة الوقائية وإجراءات التباعد الجسدي من خلال التفاعل بدون تلامس.

«ليجولاند دبي»

يقدم «ليجولاند دبي» ضمن مجمع «باركس آند ريزورتس»، سلسلة عروض خاصة تستمر طوال شهر رمضان المبارك. وتدعو الزوار للمشاركة في مسابقة جديدة يحصل خلالها أفراد العائلة والأصدقاء على مفاتيح حلول حول المدينة المصغّرة للإجابة على الأسئلة وتتيح فرصة الفوز بجوائز.

ويقدم «ليجولاند دبي» عرضاً على تذاكر الدخول التي يتم شراؤها عبر الإنترنت، ويمكن للأطفال دون الـ12 عاماً الذين يحضرون برفقة شخص بالغ الدخول مجاناً.

وعند شراء تذكرة دخول سنوية إلى «ليجولاند دبي» خلال شهر رمضان الفضيل، يحصل الرواد على عضوية سنوية مجانية تتيح الدخول إلى حديقة الألعاب المائية «ليجولاند ووتر بارك».