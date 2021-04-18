«رايد آند إفطار»

دبي (الاتحاد)

أطلق «هيرتج إكسبرس» المجلس التراثي المتحرك في دبي، تجربة حصرية بمناسبة شهر رمضان المبارك تحت عنوان «رايد آند إفطار»، بهدف توفير رحلة استثنائية وتجارب لا تنسى للركاب ضمن أجواء مليئة بالثقافة والأصالة.

تتوفر جولات «رايد آند إفطار» من الساعة 4:30 مساءً - 9:00 ليلاً، من حي الفهيدي التاريخي بدبي، وتغطي الجولة أقدم أحياء المدينة بواسطة حافلة «الترولي» التراثية، وتتبعها تجربة إفطار في مركز الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للتواصل الحضاري.

وتدار رحلات «هيرتج إكسبرس» من مرشدين إماراتيين، يتواجدون مع الزوار في مختلف مناطق الجذب التراثي، بما فيها السيف، العبرة، الغبيبة والشندغة.