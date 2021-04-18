أشرف عبد الباقي لـ«دنيا الاتحاد»: مشاركتي في «الاختيار- 2» عمل وطني

محمد قناوي ( القاهرة )

عبر الفنان أشرف عبد الباقي عن سعادته بردود الأفعال والإشادات الواسعة حول مشاركته كضيف شرف في «الاختيار2»، حيث ظهر في الحلقة الخامسة التي عرضت مساء السبت.

وقال عبد الباقي لـ«الاتحاد» : لم أتردد في قبولي المشاركة كضيف شرف في مسلسل «الاختيار»، لأني مقتنع أنه عمل وطني مؤثر، ومهم جداً في رسالته للمجتمع المصري والعربي، كما أن على الدراما ديناً أن تقدم أعمالاً كثيرة لتوثيق الأحداث المهمة التي حدثت خلال الفترة الأخيرة وكان لها تأثير علي الوطن

ويكمل عبد الباقي : من خلال مسلسل «الاختيار 2»، تقوم الدراما بتوثيق التاريخ خلال عملية فض اعتصام رابعة العدوية ، كما نبرز تضحية شهداء مصر من رجال الشرطة والجيش، في محاولة من الدراما لتخليد هذه البطولات لتكون بمثابة شهادات حية للأجيال القادمة، ومهما فعلنا فلن نوفي الشهداء حقهم

وأضاف عبد الباقي : قدمت في الحلقة الخامسة من «الاختيار» شخصية اللواء محمد جبر مأمور قسم كرداسة والذي استشهد بعد هجوم عناصر إخوانية تكفيرية على مركز شرطة كرداسة، بالتزامن مع فض اعتصامي رابعة والنهضة المسلحين، ورفض الشهيد التخلي عن قسم الشرطة، قبل أن يقتحم الإرهابيون والموالون لهم مقر القسم، ليقتلوه تمثيلاً بجثته.

واللواء محمد جبر شغل منصب المأمور في 3 مراكز في محافظ الجيزة، بما فيها قسم كرداسة، ونجح خلال فترة تواجده على رأس القسم في القضاء على ظاهرة العصابات المسلحة، ولعب القدر لعبته في حياة الشهيد، حيث صدر قرار بترقيته إلى منصب لواء ونقله للعمل كمساعد لمدير أمن الجيزة، إلا أن قرار الترقية تأخر يوماً واحد بسبب فض اعتصامي رابعة والنهضة.

يذكر أن الحلقة الخامسة من مسلسل «الاختيار2» والتي عرضت علي قنوات أبوظبي والقنوات المصرية مساء أمس السبت، قدمت توثيقاً كاملاً لفض اعتصام رابعة العدوية عام 2014 وكشف المسلسل حقيقة استخدام جماعة الإخوان الإرهابية الأسلحة في فض اعتصام رابعة في مصر ووجود عناصر قناصة، وهروب قيادات الإخوان بعد إشعال المشهد وإثارة المعتصمين، وظهر في المشاهد الحقيقة التي تمت الاستعانة بها من قنواتهم ومواقعهم الإخبارية استخدام عدد من المعتصمين في ميدان رابعة بمدينة نصر بالقاهرة للأسلحة الآلية والآر بي جي والمولوتوف، مع استخدام مكثف للعصي والطوب والأسلحة البيضاء، وكشف المسلسل قيام قيادات الإخوان بالتخطيط لتشتيت عناصر الأمن أثناء الفض عبر شن هجمات متزامنة في عدة محافظات مصرية على الكنائس والمساجد، منها قسم كرداسة والفيوم والمنيا وبني سويف وغيرها من المواقع الاستراتيجية والأمنية.