«الاختيار -2» يوثق فض اعتصام رابعة

شعبان بلال (القاهرة) وثق المسلسل المصري «الاختيار- 2» الذي يُعرض خلال شهر رمضان الكريم حقيقة تفاصيل استخدام جماعة الإخوان الإرهابية الأسلحة في فض اعتصام رابعة في مصر ووجود عناصر قناصة، وهروب قيادات الإخوان بعد إشعال المشهد وإثارة المعتصمين.

وظهر في المشاهد الحقيقة التي تضمنها المسلسل استخدام عدد من المعتصمين في ميدان رابعة بمدينة نصر بالقاهرة للأسلحة الآلية والآر بي جي والمولوتوف، مع استخدام مكثف للعصا والطوب والأسلحة البيضاء.

وأوضح المسلسل قيام عناصر الإخوان بالتخطيط لتشتيت عناصر الأمن أثناء الفض عبر شن هجمات متزامنة في عدة محافظات مصرية على الكنائس والمساجد، منها قسم كرداسة والفيوم والمنيا وبني سويف وغيرها من المواقع الاستراتيجية والأمنية.

وضمت المشاهد التمثيلية تفاصيل هروب قيادات الإخوان الإرهابية من اعتصام رابعة مع بدء قوات الأمن فض الاعتصام، في مقابل شحن المعتصمين لعدم الخروج من موقع الاعتصام وتشكيكهم في الممرات الأمنية التي وفرتها قوات الأمن للخروج من الاعتصام.

وقال أحد قيادات الإخوان الإرهابية في مشهد تمثيلي بالمسلسل: «كل ما دواير الدم كترت كل ما بقي تار في كل بيت في مصر». وأظهر أحد المشاهد قيام سيدة من المقتحمين لقسم كرداسة وسقي أحد أفراد القسم «ماء نار» بعدما طلب منها شرب المياه، بالإضافة إلى تمثيلها بجثث الضباط. وأبرز المسلسل معركة عمارة المنايفة خلال فض اعتصام رابعة العدوية، وهي العمارة التي كانت تحت الإنشاء واستوطنتها عناصر إرهابية مسلحة، واعتلتها قناصة بدأت بإطلاق النيران على قوات الأمن المكلفة بفض الاعتصام.

وعرض المسلسل أيضاً اعترافات لقيادات الإخوان بوجود أسلحة في ميدان رابعة العدوية، منها تصريحات أحمد المغير أحد القيادات الشابة في جماعة الإخوان المسلمين لقناة الشرق الإخوانية، والتي قال فيها: إن اعتصام رابعة كانت به أسلحة قادرة على صد قوات الجيش والشرطة. وعقب عرض الحلقة الخامسة من مسلسل «الاختيار 2» التي تتناول أحداث فض اعتصام رابعة، تصدر هاشتاج «الاختيار فض رابعة» الأكثر تداولات في مصر على موقع التغريدات القصير تويتر. ومسلسل «الاختيار2 -رجال الظل» من بطولة كل من الفنان كريم عبد العزيز، والفنان أحمد مكي، بالمشاركة مع عدد كبير من الفنانين، أبرزهم إياد نصار، هادي الجيار، محمد علاء، إسلام جمال، سلوى عثمان، بشرى، أحمد سعيد عبد الغني، والعمل من تأليف هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمي.