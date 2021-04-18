هاري وويليام يجريان حديثاً بعد جنازة الأمير فيليب

أجرى الأميران الشقيقان ويليام وهاري ابنا وريث عرش بريطانيا، حديثا معاً بعد مراسم تشييع جدهم الأمير فيليب، زوج ملكة بريطانيا، بعد ما قيل عن خلافات وقعت بينهما مؤخرا.

وأظهرت صور تلفزيونية كيف تحدث هاري في البداية مع زوجة ويليام الدوقة كيت عند بوابة الخروج بكنيسة سان جورج في قلعة وندسور.

وعندما وصل ويليام إليهما سار الثلاثة معاً - هاري في المنتصف مرتدياً كمامة - في محيط القلعة.

وتوترت علاقة ابني وريث عرش بريطانيا الأمير تشارلز منذ أن تخلى هاري وزوجته الدوقة ميجان عن واجباتهما الملكية وانتقلا للعيش في الولايات المتحدة.

وأفادت وسائل إعلام بريطانية أن لقاء لهاري وزوجته مع إحدى المحطات التلفزيونية الأميركية وسعت الفجوة بين هاري وشقيقه بعد أن وجه هاري وزوجته مزاعم ضد القصر الملكي. وقيل إن المكالمة الهاتفية بين الأخوين كانت أقل من بناءة.

ولم تسافر ميجان إلى الولايات المتحدة بسبب حملها.