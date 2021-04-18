دراسة تكشف تفاصيل جديدة عن سلالة كورونا البرازيلية

كشفت دراسة برازيلية عن أن سلالة فيروس كورونا المعروفة باسم "بي1." كانت موجودة في مدينة ماناوس

البرازيلية منذ نوفمبر، أي قبل شهر من ارتفاع حالات الإصابة،حسبما أفادت صحيفة "فولها دي ساو باولو".



وأفادت الدراسة الصادرة عن " المركز البرازيلى - البريطاني لاكتشاف الفيروسات المفصلية والتشخيص وعلوم الجينوم والأوبئة " أن تلك السلالة تعد أشد عدوى بمقدار يتراوح ما بين 7ر1 إلى 4ر2 مرة من سلالة كوفيد 19

الأولى، وسرعان ما انتشرت السلالة الجديدة في مدينة لدى سكانها وجودكبير للأجسام المضادة، وفقا لما نقلته وكالة بلومبرج للأنباء. وتقول الدراسة إن الأجسام المضادة لكوفيد 19 لا تحمي السكان من السلالة

"بي1.".







