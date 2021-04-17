صورة سنودن بالملايين

برلين (د ب أ)

جمع المتعاقد السابق في وكالة الأمن القومي الأمريكية إدوارد سنودن ملايين الدولارات للتبرع لمؤسسته الصحفية من خلال بيع عمل فني رقمي.

وتم بيع صورة ذاتية لسنودن (37 عاماً) صنعت من صفحات وثائق محكمة أمريكية مقابل ما قيمته حوالي 5.5 مليون دولار من العملة المشفرة «ايثيريوم».

وشكر سنودن مقدمي العطاءات في تغريدة عبر تويتر. وستوجه العائدات إلى مؤسسة حرية الصحافة، التي يقودها منذ عام.

وسنودن، مطلوب في الولايات المتحدة بتهم جنائية لانتهاكات أمنية تشمل فضح جهود الدولة للتجسس على المدنيين على نطاق واسع.