شكل جديد لتقديم أغنيات الأوسكار

لوس انجليس (أ ف ب)

ستُقدم الأغاني الخمس المرشحة في حفل توزيع جوائز الأوسكار في 25 أبريل الجاري من أعلى متحف الأفلام الجديد في لوس أنجليس- ومن مدينة صغيرة بأيسلندا، في ظل سعي المنتجين إلى تغيير شكل الحفل في زمن الجائحة. وسيكون نجم «هاميلتون» ليزلي أودوم جونيور من بين الذين يؤدون أغاني من شرفة سطح المتحف. وستشكل أغنيته «سبيك ناو» من فيلم «وان نايت إن ميامي» عن الحقوق المدنية، جزءاً من العرض التمهيدي الخاص لجوائز الأوسكار. وكذلك أغنية «هوسافيك» من فيلم ويل فيريل الكوميدي «يوروفيجن سونغ كونتست: ذي ستوري أوف فاير ساغا»، والتي ستقدَّم من ميناء ايسلندي تحمل الأغنية اسمه.