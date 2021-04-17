ضبط أصداف عملاقة بالفلبين

مانيلا (أ ف ب)

أعلنت السلطات الفلبينية ضبط كمية قياسية من أصداف الرخويات العملاقة تبلغ مئتي طن، خصوصاً من أنواع مهددة تقدر قيمتها بنحو 25 مليون دولار في السوق السوداء.

وتثير هذه الرخويات ذات الصدفتين من نوع يُعرف باسم «تريداكنا»، وهي من الأكبر من العالم، اهتماماً كبيراً لكونها تشكل بديلاً للعاج المحظور حالياً. ويصل طول الصدفة من هذا النوع إلى 130 سنتيمتراً ووزنه إلى 250 كيلوغراماً، وهو نوع محمي لأنه يواجه خطر الزوال.

وتضم هذه الأصداف العملاقة شتى أنواع الطحالب التي تشكل مصدراً غذائياً لكمية كبيرة من الأسماك.