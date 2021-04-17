«اللحية».. أيقونة مسلسلات رمضان

سعيد ياسين (القاهرة)

يظهر عدد كبير من الفنانين في المسلسلات الرمضانية المقبلة بـ«اللحية»، إما لضرورة درامية تناسب الشخصيات التي يجسدونها، وإما كموضة «لوك» يحرص عليه البعض، أو نتيجة مأزق فني، حيث ارتبط عدد منهم بتصوير أكثر من عمل في الوقت نفسه، وهم مطلقون لحاهم.

كرارة وجمعة ومالك

يظهر أمير كرارة في «نسل الأغراب» باللحية التي أطلقها بعدما قضى فترة من حياته في السجن، وفقاً لسير الأحداث، كما يظهر في المسلسل نفسه باللحية كل من محمد جمعة وأحمد مالك.

كريم وداش والصريطي وطارق

ورغم تجسيد كريم عبدالعزيز شخصية ضابط في «الاختيار2»، إلا أنه يظهر للضرورة الدرامية بلحية خفيفة في بعض المشاهد، ويضم المسلسل العديد من الشخصيات التي تظهر باللحية، ومنهم أحمد داش، وسامح الصريطي وطارق صبري.

لطفي والحلفاوي

وبسبب تسليط مسلسل «القاهرة كابول» الضوء على الأعمال الإرهابية التي تقع في المنطقة العربية منذ فترة، يظهر عدد من نجومه باللحية، وفي مقدمتهم طارق لطفي الذي يجسد شخصية إرهابي، ونبيل الحلفاوي في المسلسل وغالبية أعماله الأخيرة.

سليمان

وفي محاولة لتغيير الشكل التقليدي للمحامي حليق الذقن، أطلق جمال سليمان لحية خفيفة لتتناسب مع دوره في أحداث مسلسل «الطاووس»، حيث يدافع عن فتاة تعرضت للتحرش، وبسبب تفرغه الكامل للعمل أطلق لحيته.

رمضان وعاشور

وأطلق محمد رمضان لحيته في مسلسل «موسى» الذي يجسد فيه شخصية شاب يتوفى والده منذ صغره، ويتحمل مسؤولية أشقائه، ويظهر في العمل أيضاً باللحية مفيد عاشور الذي يجسد شخصية العمدة.

جلال ورزق

ويواصل ياسر جلال ظهوره باللحية للعام الخامس على التوالي، في مسلسل «ظل راجل» كضرورة درامية، حيث يجسد شخصية معلم تربية فنية، ولظروفه الصعبة، يعمل سائق تاكسي لتحسين دخله، ويظهر باللحية في نفس المسلسل محمد على رزق.

إمام وبيومي وحلاوة ومهران وعبدالله

ويظهر غالبية أبطال مسلسل «النمر» إما بالشارب أو اللحية، وهو ما يتناسب مع الأحداث المسلسل الذي يدور في حي شعبي يحرص ساكنيه على إطلاق شواربهم أو لحاهم، وفي مقدمتهم محمد إمام الشاب الصعيدي الذي يعمل في محال المجوهرات، ويظهر فيه باللحية أيضاً بيومي فؤاد وأحمد حلاوة ومحمد مهران وأحمد عبدالله محمود.

هلال وبدير وسرحان

ويظهر حمادة هلال للمرة الأولى في مسلسلاته الرمضانية باللحية في «المداح» الذي يدور في إطار درامي مشوق، حول شقيقين يتصارعان على الميراث، كما يظهر أحمد بدير الذي يجسد شخصية والدهما وخالد سرحان الشقيق الأكبر باللحية.

يوسف

وفي المسلسل التاريخي «الملك أحمس»، ظهر عمرو يوسف وآخرون في برومو باللحية، والتي كانت أحد أسباب إيقاف العمل المأخوذ عن رواية «كفاح طيبة» لنجيب محفوظ، وتدور حول طرد الهكسوس من مصر.

كل هؤلاء..

يظهر يوسف الشريف باللحية في مسلسل «كوفيد 25»، وهاني سلامة «بين السما والأرض»، وباسل خياط ومحمد فراج «حرب أهلية»، وخالد الصاوي «اللي ملوش كبير»، وبيومي فؤاد وأحمد مجدي «بنت السلطان»، ومحمد ممدوح «خلي بالك من زيزي»، وأحمد السعدني وسامر المصري «دهب»، وعمرو عبدالجليل وأحمد صيام «وكل ما نفترق»، وأحمد وفيق وإيهاب فهمي «ولاد ناس».

ضرورة

قال ناصر عبدالرحمن مؤلف مسلسل «موسى» إن اللحية التي ظهر بها محمد رمضان في تنويهات «برومو» المسلسل جاءت لضرورة درامية، خصوصاً وأن الشخصية التي يجسدها في المسلسل شخصية طبيعية، وتمر بمراحل مختلفة ضمن سير الأحداث، ويمكن أن يظهر لفترة بالشارب فقط، وفي فترة أخرى باللحية.

وأوضح طارق لطفي أن مسلسل «القاهرة كابول» محاولة درامية جديدة لفهم التطرف، والتوعية بخطورة الإرهاب وفضحه، وأنه يجسد شخصية شاب يهوى الشعر والكتابة، ويتحول فجأة إلى متطرف وبالتالي كان لابد من اللحية.

طبيعة الشخصية

واعترف بيومي فؤاد بأن إطلاق لحيته في أكثر من عمل كان يصوره قبل مشاركته في مسلسلات رمضان، استلزم ظهوره باللحية لأنه يصعب حلقها، كونها أصبحت من مكونات الشخصية، وأن هذا الأمر سيجعله يظهر في مسلسلاته الرمضانية، وهي «خلي بالك من زيزي» و«بنت السلطان» و«ولاد ناس» وهو مطلقاً لحيته.

وأشار الناقد الفني الدكتور كمال يونس إلى أن إطلاق الفنان لحيته في العمل الفني لو كان لطبيعة الشخصية وتكوينها فتلك ضرورة، وأنه حين يتم التعرض لشخصية ما لابد من الالتزام بأبعادها الخارجية والداخلية، وأحياناً يتم هذا الأمر بالاتفاق مع مؤلف ومخرج العمل، وهذا لا يمنع ظهور البعض بها كموضة انتشرت مؤخراً بين الشباب.