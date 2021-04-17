فنادق وغرف خيالية تحت الماء

أبوظبي (الاتحاد)

أجنحة هادئة بنوافذ واسعة مطلة على أحواض مليئة بالأسماك من كل نوع، وغرف فنادق ساحرة وخيالية تحت الماء في قاع البحر، تستقبل النزلاء، تجعلك تشعر بأنها خارج هذا العالم، حسب موقع «MSN.»

أتلانتس النخلة

من بين أكثر من 1500 غرفة في هذا الفندق الفخم بدبي، يوجد جناحان تحت الماء وهما بوسيدون ونيبتون، حيث يمكن للنزلاء النوم بجوار بحيرة واسعة مليئة بالأسماك مع الاستمتاع بكل رفاهية يمكن تصورها.

ويوجد طابقان من الأجنحة الفاخرة تحت الماء في فندق أتلانتس مغمورين تحت سطح بحيرة أمباسادور، المليئة بالشعاب المرجانية الصناعية في المنتجع المترامي الأطراف، والتي تجذب آلاف الزوار كل عام. وتضم البحيرة حوالي 65 ألف حيوان بحري، من بينها أسماك قرش مخيفة وسمكة نابليون الضخمة وأفواج من السمك الملائكي الملون.

منتجع مانتا

بوجودها وسط أمواج المحيط الهندي في تنزانيا، يستيقظ النزلاء في الغرفة العائمة تحت الماء في منتجع مانتا ليجدوا أسماك الشعاب المرجانية والأخطبوط تنظر إليهم أثناء استرخائهم في السرير الضخم المريح للغاية. وصمم الغرفة السويدي ميكائيل غينبيرغ، وتوجد في جزيرة بمبا بعض مواقع الغطس الممتازة للنزلاء لاكتشاف الأحياء المائية مثل الأماكن العميقة التي تضم سمكة نابليون والهامور والسمك النهاش والسلاحف والقرش المحيطي ذا الأطراف البيضاء.

زا موراكا

يمكن للنزلاء في هذا المنتجع حجز جناح ذا موراكا، بجزيرة كونراد مالديفز رانجالي، بالمالديف، وهو مكون من طابقين وثلاث غرف نوم، ويحتوي على غرفة خاصة تحت الماء للسماح للنزلاء بالغفوة على بعد 16 قدماً تحت الأمواج على قاع المحيط الهندي أثناء الاستمتاع بكافة الرفاهيات التي يقدمها منتجع الجزيرة. السكن عبارة عن فيلا مستقلة عند طرف رصيف طويل في المنتجع الفاخر، ويمكن للنزلاء دخول الغرفة تحت الماء عن طريق مصعد خاص أو سلم حلزوني خشبي. وبالإضافة إلى الجناح المميز تحت البحر، يضم المنتجع أول مطعم زجاجي تحت الماء على عمق 16 قدماً، ويتيح إطلالات مثيرة للشعاب المرجانية والحياة المحيطية، مع قائمة من المأكولات الأوروبية العصرية والمشروبات الفاخرة.

إنتركونتيننتال ووندرلاند

ويعد إنتركونتيننتال شنغهاي ووندرلاند أحد أكثر المباني التي تم إنشاؤها طموحاً على الإطلاق، وقد صممه نفس فريق برج العرب في دبي، وتم بناء الفندق الفاخر من فئة الخمسة نجوم داخل محجر مهجور يمتد على 18 طابقاً، اثنان منها فقط فوق مستوى سطح الأرض.

ويوجد طابقان مغموران تحت حوض سمك بعمق 10 أمتار مليء بالحياة البحرية الغريبة، ويحتوي على جناحين تحت الماء حيث يمكن للنزلاء الاستمتاع بالمناظر الخاصة لأسماك الشعاب المرجانية الملونة وأسماك القرش الصغيرة ذات الرؤوس السوداء والراي اللساع.

ويحتوي الفندق على مطعم هادئ تحت الماء، حيث يمكن للضيوف الاستمتاع بعجائب المحيط، وهم يتناولون المأكولات البحرية عالية الجودة.

هوفافين

يوجد فندق هوفافين فوشي، المبهج في شمال جزيرة ماليه آتول في المالديف، ويُقال إن هذا المنتجع الحصري يضم أول غرف علاجية سبا تحت الماء في العالم. ويمكن للنزلاء في هذا المكان المنعزل والهادئ الاستمتاع بتجربة سبا شبيهة بالحلم، حيث يخضعون لمجموعة متنوعة من علاجات الاسترخاء أثناء وجودهم وسط غرف بجدران زجاجية في أثناء مشاهدتهم حدائق المرجان والأسماك الاستوائية.