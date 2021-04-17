5 أطعمة تعالج هالات العينين

ترجمة: عزة يوسف

تنزعج أي سيدة من الهالات السمراء حول عينيها، وبينما يمكنها تغطيتها بالمكياج، أوضح الخبراء أن هناك أطعمة يمكن أن تساعد في التخلص منها، حسب موقع «Koko».

الطماطم: غنية بمضادات الأكسدة، وتحتوي على مركب يسمى اللايكوبين، يمنحها لونها الأحمر المميز، ويعمل كحام للأوعية الدموية.

الخيار: يمكن أن تزيد السيليكا الموجودة في الخيار من إنتاج الكولاجين، ويساعدنا المحتوى المائي العالي على الحفاظ على رطوبة الجسم.

بذور السمسم: تحسن بذور السمسم من مظاهر التعب والإرهاق حول العينين، حيث تحتوي على فيتامين (هـ) أو (E) الذي يساعد على الرؤية وصحة العين.

التوت: يحتوي التوت الأزرق والأسود والمشمش الأسود على مركب الأنثوسيانين، وهو أحد مضادات الأكسدة القوية الموجودة في الأطعمة .

البطيخ: غني بالليكوبين ، المرطب للغاية، لذلك يفضل وضعه ضمن الوجبات.

ويمكنك أيضاً تخفيف الهالات تحت العين عن طريق تناول بعض الفيتامينات مثل الحديد وفيتامين ب 12 وفيتامين ك وفيتامين ج، بعد استشارة الطبيب.