ترجمة: عزة يوسف
تنزعج أي سيدة من الهالات السمراء حول عينيها، وبينما يمكنها تغطيتها بالمكياج، أوضح الخبراء أن هناك أطعمة يمكن أن تساعد في التخلص منها، حسب موقع «Koko».
الطماطم: غنية بمضادات الأكسدة، وتحتوي على مركب يسمى اللايكوبين، يمنحها لونها الأحمر المميز، ويعمل كحام للأوعية الدموية.
الخيار: يمكن أن تزيد السيليكا الموجودة في الخيار من إنتاج الكولاجين، ويساعدنا المحتوى المائي العالي على الحفاظ على رطوبة الجسم.
بذور السمسم: تحسن بذور السمسم من مظاهر التعب والإرهاق حول العينين، حيث تحتوي على فيتامين (هـ) أو (E) الذي يساعد على الرؤية وصحة العين.
التوت: يحتوي التوت الأزرق والأسود والمشمش الأسود على مركب الأنثوسيانين، وهو أحد مضادات الأكسدة القوية الموجودة في الأطعمة .
البطيخ: غني بالليكوبين ، المرطب للغاية، لذلك يفضل وضعه ضمن الوجبات.
ويمكنك أيضاً تخفيف الهالات تحت العين عن طريق تناول بعض الفيتامينات مثل الحديد وفيتامين ب 12 وفيتامين ك وفيتامين ج، بعد استشارة الطبيب.