تهم "جلطات الدم" تضرب لقاحاً جديداً

بعد ما أثير من ضجة حول لقاحي "أسترازينيكا" البريطاني و"جونسون أند جونسون" الأميركي، تعرض لقاح آخر إلى أنباء مزعجة مماثلة.

فقد أفاد رجل يدعى جيف جونسون، بإصابته بجلطة خطيرة كادت تودي بحياته، وذلك بعد حصوله على لقاح "موديرنا" الأميركي.

وحسبما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فقد أدخل جونسون من مدينة برايتون في ولاية كولورادو الأميركية، إلى غرفة العناية المركزة بإحدى مستشفيات الولاية، بعدما عانى من آلام وتورم في ساقه اليسرى.

وتم تشخيص حالة جونسون على أنها جلطة أصابت الأوردة العميقة، وبأنها مختلفة عن أنواع الجلطات الأخرى التي سجلت مع تطعيمات مثل "أسترازينيكا" و"جونسون آند جونسون".

وكشف جونسون البالغ من العمر 49 عاما، بأنه بدأ يعاني من انتفاخات وآلام في ساقه اليسرى، بعد مرور أسبوع على تطعيمه بلقاح "موديرنا".

وأوصت الهيئة الأوروبية بضرورة إدراج جلطات الدم كأحد الآثار الجانبية "النادرة جدا" للقاح "أسترازينيكا".

وأفاد بيان الهيئة بأن لجنة السلامة التابعة لها خلصت إلى أن جلطات الدم غير العادية مع انخفاض عدد الصفائح الدموية يجب أن تُدرج على أنها آثار جانبية "نادرة جدا" للقاح، وتحدثت عن رابط ممكن بين اللقاح وهذه الحالات النادرة جدا.