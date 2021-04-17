إصابة دلال عبد العزيز ودنيا سمير غانم بكورونا

مع أول أيام شهر رمضان المبارك، أصيبت الفنانة المصرية دلال عبد العزيز وابنتها دنيا سمير غانم بعدوى كورونا المستجد، لتنضمان إلى قائمة مطولة من الفنانين الذين طالهم الفيروس.

وأكدت الفنانة نهال عنبر، عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، أنها تواصلت مع دلال عبد العزيز لتطمئن عليها وتأكدت من إصابتها بالفيروس المستجد هي وابنتها. بحسب "العربية.نت".

إلا أن الثنائي ملتزمتان بالعزل المنزلي، خاصة أن الحالة مستقرة في الوقت الحالي، ولا تستلزم الذهاب إلى المستشفى، حيث تتلقيان العلاج داخل منزليهما.

وجاءت العدوى من خلال مشاركة دلال عبد العزيز وابنتها في مسلسل "عالم موازي" الذي تقوم ببطولته دنيا، ويعرض في النصف الثاني من شهر رمضان، كما طالت العدوى عدداً آخر من المشاركين في المسلسل.