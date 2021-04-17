نصيحة مهمة لمرضى السكري في رمضان

وجهت هيئة الدواء المصرية نصيحة مهمة لمرضى السكر تضمنت ضرورة متابعة مريض السكر مع طبيبة الخاص بشأن تغير جرعات أدوية السكر.



وقالت هيئة الدواء المصرية أنه يجب التواصل مع الطبيب بشأن تغير جرعات الدواء وتابعت: التغيير في نظام اليوم ومواعيد الأكل في رمضان يؤدي لنقص السكر في الدم خلال النهار وارتفاع السكر في الدم بالليل.



واستكملت هيئة الدواء: لابد من استشارة الطبيب المعالج للحالة لتعديل الجرعات ومواعيدها لتجنب الخطر. وشددت على أهمية إعادة ضبط جرعات الانسولين كل ثلاثة أيام وفقا لمستوى السكر بالدم بعد الرجوع للطبيب.