عطل يضرب "تويتر"

قالت شركة تويتر في ساعة متأخرة من مساء الجمعة إنها تعمل على إصلاح مشكلة في الدخول إلى تويتر بعد أن أبلغ آلاف المستخدمين عن مشاكل في المنصة.

وقالت تويتر في تغريدة "قد لا يتم تحميل التغريدات لبعضكم. نحن نعمل على إصلاح مشكلة وستعودون إلى الجدول الزمني قريبا".

وذكر موقع داون ديتيكتور دوت كوم لمراقبة عمليات الانقطاع أن نحو 40 ألف مستخدم لتويتر أبلغوا عن مشكلات في منصة التواصل الاجتماعي يوم الجمعة.

وربما يكون انقطاع تويتر قد أثر على عدد أكبر من المستخدمين.