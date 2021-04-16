صيحة رفض لـ«انستجرام» الأطفال

نيويورك (أ ف ب)

وجّه تحالف دولي من المدافعين عن حقوق الطفل رسالةً إلى رئيس «فيسبوك» مارك زاكربرغ يحضه فيها على صرف النظر عن إطلاق نسخة من «إنستجرام» لمن هم دون الثالثة عشرة.. وفي الرسالة التي وجهتها «حملة من أجل طفولة خالية من الإعلانات»، المعنية بمكافحة التسويق الذي يستهدف الأولاد، اعتبر الموقعون أن «إنستجرام» الأطفال دون الثالثة عشرة سيُعرِّض المستخدمين الصغار لخطر كبير».. وأضافوا: جمع البيانات العائلية وكسب جيل جديد من مستخدمي إنستغرام أمر مربح لـ«فيسبوك»، لكنه قد يعرض الصغار لمزيد من الاستغلال.