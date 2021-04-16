«قواك النفسية» تحدد نجاحك الوظيفي!

د. شريف عرفة

كيف يمكننا تحسين الأداء الوظيفي؟

كثيرة هي الاختبارات النفسية التي تحاول التنبؤ بمدى النجاح المستقبلي للشخص المقبل على وظيفة جديدة، فهناك مديرون يركزون على القدرات التقنية، أو الشهادات العلمية، أو السمات النفسية، أو مستوى الذكاء.. إلا أن دراسة جديدة كشفت أن «القوى النفسية» يمكنها أن تتوقع - بكفاءة أكبر - مدى النجاح المهني للشخص!

فما هذه القوى النفسية؟

القوى النفسية، هي قائمة من المميزات النابعة من القيم الذاتية التي تحكم تصرفات الشخص «مثل حب التعلم، والطيبة، والمحبة، والفضول، والتفتح الذهني، والأمانة ... إلخ» أي الصفات التي تمثل قيماً يعتبرها الشخص جزءاً متأصلاً في نفسه ولا يحتاج مجهوداً لاستحضارها، بل بالعكس، يحب ممارستها كثيراً، لأنها تمثل طبيعته.. وهي أمور تنعكس على تصرفات الإنسان، وبالتالي، أدائه الوظيفي.

في دراسة جديدة نشرت مؤخراً في الدورية العلمية فرونتيرز إن سايكولوجي.. أجرتها البروفيسور كلوديا هارزر، أستاذة التدخل والتقييم النفسي بجامعة دارمشتادت التقنية في ألمانيا، مع زملائها.. توصلت فيها إلى التالي:

هذه القوى الإنسانية يمكن اعتبارها مؤشرات ذات صلة واضحة بالأداء الوظيفي.. فحين تكون القوة الإنسانية للشخص متطابقة مع مهام عمله، يتحسن أداؤه فيها بشكل ملحوظ.. «كأن تكون قوة الشخص هي الفضول، ويعمل باحثاً.. أو تكون قوته هي الذكاء الاجتماعي، ويعمل في خدمة العملاء... إلخ».

وهو ما يعني ضرورة التعرف على هذه القوى، أو تنمية العلاقة بينها وبين مهام العمل!

لمعرفة المزيد عن هذا الموضوع تواصلنا مع الباحثة الرئيسة د. هارزر، كان لنا معها هذا الحوار..

كيف يمكن أن تؤثر الصفات الشخصية على الأداء الوظيفي؟

** تؤثر القوى النفسية على أفكارنا ومشاعرنا وسلوكياتنا. وهو ما يؤثر بالتالي على سلوكياتنا في العمل والتي تشمل السلوكيات ذات الصلة بالأداء الوظيفي.

ومن أمثلة ذلك:

- «المثابرة» واحدة من القوى النفسية.. ويمكنها مساعدة الموظفين على إنهاء مهام العمل ومنعهم من الاستقالة عند مواجهة التحديات.

- «العمل الجماعي» تفيد العمل مع الآخرين لأداء المهام التي لا يمكن إنجازها بشكل فردي..

- مهارات «القيادة» تساعد الموظفين على فهم قرارات الإدارة ومتابعتها واقتراحها على المستوى التنظيمي…

- «اللطف» و«الذكاء الاجتماعي» يدعمان التفاعلات الإيجابية بين أعضاء الفريق، حيث يعامل أعضاء الفريق بعضهم بعضاً بلطف ويفهمون مشاعر وسلوكيات الآخرين، وهو ما يفيد بيئة العمل ويسهل إنجاز المهام بكفاءة.

ما هي نصيحتك لقرائنا الذين لا تتطابق وظيفتهم مع قواهم النفسية؟

- أولاً: أقترح التحقق مما إذا كان هذا هو الحال بالفعل. يمكن إجراء استبيان لمعرفة قواك النفسية عن طريق هذا الموقع viacharacter.org، والاحتفاظ بالقائمة التي تبرز لك نقاط قوتك النفسية.

- ثانياً: فكر في مهام عملك المعتادة وكيف تستخدم قواك النفسية هذه فيها.. هل تجد الفرصة لممارستها كثيراً في العمل؟

- ثالثًا: فكر في طرق جديدة ومبتكرة وغير معتادة لاستخدام قواك النفسية في العمل.. وجرب ذلك لمدة أربعة أسابيع على الأقل «الأفضل لمدة 3 أشهر»، وغالباً ما يمكن زيادة التوافق بين صفاتك الشخصية وعملك بهذه الطريقة.

- إذا لم ينجح الأمر ولم يكن تغيير الوظيفة ممكناً، فيمكنك استخدام نقاط القوة قدر المستطاع في أوقات فراغك. هذا يساعد على تحسين الرفاه وزيادة سعادتك.

- وأخيراً: إذا كان تغيير الوظيفة متاحاً: فكر في الوظائف أو المهام الوظيفية التي تناسب نقاط قوتك النفسية وحاول الحصول عليها.